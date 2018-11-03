談選情 姚文智：不樂見中國網軍協助的小丑毀掉高雄

2018-11-03 12:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今日受訪時表示，現在整個選舉情勢都在替高雄加把勁，他不願看到高雄被一個背後有大量中國網軍協助的小丑，把高雄20年來建設毀於一旦，大家要一起幫高雄，這是當務之急，此話也被解讀似乎在暗諷國民黨高雄市長候選人韓國瑜。

姚文智今早出席與黨籍市議員李建昌的聯合競選總部成立大會，媒體問到國民黨新北市長候選人侯友宜、台北市長候選人丁守中兩人合體，姚何時安排與民進黨新北市長候選人蘇貞昌同台？姚僅說，黨中央會安排，話鋒一轉突然提到，現在整個選舉情勢都在替高雄加把勁，全力協助高雄，北市、新北市就是各自努力，他會勤走基層與安排更多活動。

媒體追問是否有機會南下幫助民進黨高雄市長候選人陳其邁？姚文智說，大家一起幫高雄，高雄20年來這麼好的建設成果，包括他曾參與的愛河改造、駁二特區、美麗島車站等，他不願看到高雄被一個背後有大量中國網軍協助的小丑，將高雄過去建設毀於一旦，大家一起協助高雄是當務之急。

姚文智強調，所有人都要努力自己的選舉，他在北市跟所有市議員一起合作，但現在高雄掀起一股民主逆流，要侵蝕台灣民主的根基，他呼籲全黨要共同面對。

另近來有網友留言攻擊總統，國安局進行調查，媒體問是否有助於選情，姚文智認為，現在網路有很多來自中國內容農場、五毛黨或各種攻擊，台灣還有許多媒體附和，他認為國安單位要加把勁，把力量拿出來。

姚文智說，過去美國選舉也曾發生類似狀況，美國也對台灣提出警告，台灣會是攻擊的重災區，但國安單位若只是喊話是緩不濟急的，負責情資的國安單位應該劍及履及，加快腳步，把力道做出來，將這些人繩之以法。