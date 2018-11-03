藍綠南北拔樁！蔡英文拉抬魏明谷 王惠美找韓國瑜站台

6天前，總統蔡英文（中）今年第8次來彰化公開替魏明谷輔選，圖為魏明谷10月28日成立競選總部。（資料照）

2018-11-03 11:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕反守為攻！離選舉投票日只剩21天，綠藍選情拉鋸的彰化縣，今天各陣營都動起來，總統蔡英文今到北彰化地區，替拚連任的縣長魏明谷輔選，國民黨高雄市長候選人韓國瑜，今晚也將來到南彰化地區，為同黨候選人王惠美站台，雙方南北較勁，無黨籍黃文玲也在南彰化地區活動。

彰化縣政治版圖傳統藍大於綠，近年綠營支持者增，走向綠藍逼近局面，南彰化魏明谷佔優勢、北彰化王惠美扎根深，雙方南北較勁。

今天下午，總統蔡英文將到彰化市參拜關帝廟，同時到縣立體育館訪視社區關懷據點成果展，這是蔡英文今年第9次來彰化替魏明谷輔選，上個月已來2次，這回，相隔6天再度來，「來彰化像走『灶腳』」，不少員警形容說，總統今天來彰化共有6個行程，2個公開、4個不公開。

國民黨主席吳敦義和韓國瑜，今晚將參加在溪州鄉舉行王惠美與謝典霖聯合造勢晚會。黃文玲競選總部今天晚上6點，將於湖西國小旁空地舉電音音樂節活動，搶攻年輕選票。

政壇人士指出，民意如流水，當民意被刻意炒作，反撲力量很可怕，南彰化是王惠美較弱的選區，打出南彰化蓋捷運的交通議題未獲多數人認同，反因亂插捷運旗惹得一身腥，固票未成反流失票源，國民黨中常委的議長謝典霖請韓國瑜來彰化替其和王惠美輔選，要催化藍軍與中間選民選票。