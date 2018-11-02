豬隊友？藍中央委員助選韓國瑜 狂言：殺人放火也要挺

2018-11-02 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市議員候選人謝龍介日前舉辦競選總部成立大會，前總統馬英九、國民黨台南市長候選人高思博與近期聲勢上漲的高雄市長候選人韓國瑜都到場相挺，沒想到擔任主持人的國民黨中央委員陳麗旭，竟狂言「韓國瑜殺人、放火、搶劫都要挺」，台下支持者聽聞激動大喊凍蒜，但對手陳其邁陣營認為，「造神造過頭」。

綜合媒體報導，國民黨中央委員陳麗旭上月29日在謝龍介的造勢活動上說，「我在車上聽到一個真好笑，人家說韓國瑜黑道的耶，你不能投給他，他說我知道、我知道，他黑道的喔，我要投給他」。

陳麗旭接著高喊，「他不只是黑道的而已，就算你跟我說他殺人放火，我跟你說我也是要投他，你跟我說他搶劫，我也是要投給他，就算騙我，我也是要投給他，對不對！」台下的支持者聽聞立刻激動吶喊，凍蒜聲不絕於耳。

對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁發言人趙天麟說，這種言論已經「造神」到一種瘋狂的情況，直言這樣「不僅玩過頭，也造神造過頭了」。

相關新聞轉貼到PTT後引起網友討論，許多人紛紛留言「選舉最不缺的就是豬隊友」、「87! 選到頭殼壞掉」、「狂粉的完美示範」、「KMT支持者根本比妙禪還誇張」、「這種汙辱台下選民智商的言論 竟然還挺得下去」、「這是來當臥底的吧！」