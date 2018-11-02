「蔣公看魚、瑜公看蟲」 網友KUSO課文酸爆韓國瑜

2018-11-02 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢大漲，網路聲量也很高，日前更有媒體以「三個光頭，改變中華民國命運！？」為題，將韓國瑜和孫中山、蔣中正等人相提討論。這樣的「造神」行為也引起網友KOSO惡搞，模仿「蔣公看魚」創作出一篇「韓公國瑜小的時候」的課文，在網路引起熱議，有學者就笑稱「這種黑色幽默真的很好笑！」

近日有一篇以「韓公國瑜小的時候」為題的國小課文在網路流傳，文中描述韓國瑜小時後很喜歡做事，「有一天到田邊玩看到很多菜蟲，儘管不斷往下滑能努力得爬，看了心想菜蟲都有這麼大的勇氣，我們做人，能不如菜蟲嗎？」認為韓國瑜從小是一位肯做、有勇氣、很努力的人。

整篇看完以為是在稱讚韓國瑜的文章，但仔細看玄機暗藏在底下一行，一句由右而左串連起來的「韓國瑜詐賭圍事菜蟲難」，暗諷的意味非常濃烈。文章曝光後也引起正反網友留言，有人表示「很好笑、很幽默」、「不怕難，又有勇氣是鼓勵啊」，但有人認為是抹黑。

而銘傳大學專任助理教授兼廣播電視學系主任杜聖聰也在臉書分享這則「課文」，表示「有假新聞，當然也會有假課文，但我覺得這種黑色幽默真的很好笑啊」；親民黨發言人吳崑玉也在臉書分享杜聖聰的貼文表示，「以前蔣公是看著水裡的魚，我們現在是看著高雄的瑜，就知到人生永遠不要放棄，哈哈哈」。