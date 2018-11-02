「那一夜的小林村」很催淚！ 網友PO影片曝陳其邁往事

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-02 13:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰白熱化，誰對這塊土地最有感情？網友製作一支「陳其邁的家鄉情，那一夜的小林村」短片，詳述88風災小林村滅村那晚，陳其邁第一時間衝進小林村的協助救災過程，希望喚醒高雄人，支持高雄囝仔在故鄉默默的付出。

網友Boss Lee表示，那一夜天崩地裂，堰塞湖潰堤，小林村家園被泥流淹沒。他看到陳其邁接到了電話，放下了手邊的事，很緊急借了幾輛救援車，捲起袖子就帶他們20幾個熱血青年，走進了六龜、那瑪夏、小林村。

Boss Lee說，9年過去了，記憶依然深刻，重憶現場滿目瘡痍，更是讓人流淚糾結的現場。

Boss Lee指出，許多人失去家園，失去摯愛的親人，承受著苦難，也承受著難以忘卻的傷痛。災後第一時間投入緊急救援，如今回憶仍叫人內心激動。當時車子掛在電線杆上，路斷了、橋也斷了，小鎮變成戰場，更無法想像山區的慘況。

Boss Lee說，那一年他在陳其邁成立的倉庫自行車學校工作，陳其邁帶著他們到現場，感覺的到陳的內心是焦急痛苦的，也佩服他表現從容不迫的樣子，評估狀況，協調物資，扛水、搬泡麵，指揮交通...他們在那待了20多天。

他透露，那一天，記得陳其邁說一句話：「我們在高雄，我們高雄人趕緊來去鬥三工（台語：幫忙）」

Boss Lee表示，希望這段影片能喚醒高雄人，來支持一位高雄囝仔，在故鄉默默的付出。

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