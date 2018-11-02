侯稱當年不了解鄭南榕案情 蘇貞昌：與時代脫節

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早冒雨到新莊四維市場掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-11-02 11:27

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對國民黨新北市候選人侯友宜昨晚接受淡江大學學生提問鄭南榕自焚事件看法，侯強調當年已解嚴，拘捕過程合乎民主法治程序，而自己當時是基層，不了解案情，但他問心無愧，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今回應，現在若公務員屈從長官的違法命令，連帶也會有法律責任，反觀侯友宜卻與時代脫節，仍是威權時代的臉孔。

蘇貞昌今早冒雨到新莊四維市場掃街，對於媒體問及侯昨晚在淡大回答學生對當年拘捕鄭南榕的說法，蘇貞昌表示，檢驗侯友宜此人，最遺憾的是發現當年他選擇奉命行事，沒有遵從道德良知，但隨著時空演變，台灣人民已經建立起民主法治、普世人權價值，侯友宜卻還是一副威權時代的臉孔，讓人不敢恭維，學生看到這點質問他，他就只是閃閃躲躲，更讓年輕人看出，活著威權時代的人，連腦袋都沒有跟著時代進步，要怎麼當新北400萬人的市長？

對於侯友宜昨晚向學生強調，拘捕鄭南榕當年已經解嚴，是民主法治時代，而他作為基層，只是遵照上面指示，蘇貞昌說，解嚴是一個階段，但解嚴後台灣人還是用好多努力、好久的時間，真正一步一步把民主撐開。

蘇說，侯友宜到現在還是一副不以為然，或者還是活在威權、奉命行事的時代，連現在法律都讓公務員不能屈從長官的違法命令，否則公務員也有責任，侯友宜卻連這點都不懂，好像完全跟時代脫節。