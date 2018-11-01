吳育仁在辯論會驚爆 「太太差點跟我鬧離婚」

國民黨候選人吳育仁（中）在交叉詰問階段面對民進黨候選人翁章梁（右）提問時，透露他被國民黨徵召選縣長時，小孩才出生5天，太太還差點與他鬧離婚；左為無黨籍候選人吳芳銘。（記者曾迺強攝）

2018-11-01 23:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國立中正大學CCU公共事務研習社主辦、中正大學學生會協辦的「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」，今晚在中正大學社會科學院階梯教室登場，國民黨候選人吳育仁在交叉詰問階段，面對民進黨候選人翁章梁提問，透露他被國民黨徵召選縣長時，小孩才出生5天，太太還差點與他鬧離婚！

中正大學CCU公共事務研習社邀嘉義縣長候選人辯論，4名候選人只有無黨籍林國龍婉拒，翁章梁、吳育仁、無黨籍候選人吳芳銘今晚同台交鋒，吸引100多名關心公共事務的師生與縣民到場聆聽。

翁章梁在首輪交叉詰問質疑吳育仁，今年初在嘉義市區掛廣告看板，表態爭取國民黨嘉市長提名，直到黃敏惠表態參選，竟改投入嘉縣長選戰，是為延續政治生命？

吳育仁說，在他看來，「嘉義市、嘉義縣都是嘉義」，只是行政區不同；他說，2016年立委選舉時，投入國民黨嘉市立委選戰，即使當時知道必敗無疑，至少可以宣傳參政想法。

吳育仁說，國民黨要他打什麼仗都願意，他更透露，國民黨今年初告知要徵召他參選嘉義縣長，小孩才出生5天，太太還差點與他鬧離婚，但國民黨需要他，決定投入選戰，強調自己沒有太多權謀。