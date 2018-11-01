美國軍艦停靠台灣？ 美海軍作戰部長：不便評論未來任務

2018-11-01 19:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國海軍作戰部長理查森上將（John Richardson）今天透過美國國務院亞太媒體中心，召開電話連線記者會。理查森重申美軍在全世界執行「自由航行任務」（FONOPs），倡議國際海域的自由航行權利，因應過度的海權聲索。針對美軍艦是否可能停靠台灣等問題，理查森僅保守回應說「不便評論未來任務（operation）」

理查森上將近日出訪東南亞與大洋洲多個國家，包括菲律賓、印尼與澳洲，並將啟程前往紐西蘭。理查森透過實地走訪，傳達美軍希望強化並保障印太區域安全秩序與繁榮的海軍作戰夥伴關係。

美國軍艦近期在台灣海峽和南海進行「自由航行任務」，理查森於10月29日在菲律賓的記者會中對此表示，台灣海峽和南海與全球許多其他地區一樣，都是國際海域，所有人都可以進入，是自由航行基礎下全球共通的一部分。在國際法允許範圍下，美軍將繼續在包含台灣海峽在內的國際海域航行與飛行。

媒體今天再次追問兩艘美國軍艦航行台海一事，是否是為了傳遞更多的外交訊號？理查森回答時僅重申，「自由航行任務」的目的，在於倡議國際法規範之下維持自由與開放的航行權利，並且是在相關部門的專業評估下執行。

至於這些「自由航行任務」是否是為了遏止中國在南海的軍事擴張行為？對此，理查森說明，美軍透過執行「自由航行任務」，因應過度的海洋權利主張。海軍每年在全世界許多爭議區域，都與盟友或夥伴進行這樣的行動，這是長年以來一致、且實行範圍更為廣闊的計畫，「不僅是在南海」，未來也將繼續在全世界執行。

不過，關於美軍是否將在南海進行大型軍演？以及是否美軍會否基於「2018年國防授權法案（NDAA）」停靠台灣等問題，理查森回答均相當保守，僅說「不便談論未來任務」。

另外，理查森上月30日於印尼雅加達發表演說中，提到希望身為東協創始會員的印尼，能和其他會員國攜手、共同為此區域創造更好的環境。他也強調，美軍將與東協盟友合作，一起維護印太地區的安全、穩定與和平秩序。在提問環節中，亦有媒體提到美國與東協正在協調明年進行海上聯合演習，理查森對此僅說，談論演習細節現在還言之過早，但相信這將是東協區域領導力的展現，美軍也期待在未來與東協強化合作。