「中捷一定延伸到南投」 蔡英文力挺洪國浩：把縣民照顧好

蔡英文總統（中）到南投市為永興宮揭匾，大力推薦黨內南投縣長候選人洪國浩（後排左三）。（記者劉濱銓攝）

2018-10-31 21:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨主席蔡英文總統今天到南投縣召開行動中常會，也到南投市廟宇參香揭匾，大力推薦黨內南投縣長候選人洪國浩。蔡總統說，有關南投的交通建設，台中捷運將會延伸到南投，恢復南投在中台灣的地位，而她最大的心願，就是希望南投有一個好縣長，能與總統配合，把縣民照顧好，希望南投人能力挺洪國浩，讓她心願成真。

蔡總統稱讚洪國浩清廉、勤勞，又能幹，中央的行政資源，透過洪國浩的管理，將能達到更有效的發揮，尤其中央的政策需要地方配合執行，她高度推薦有能力、善於管理財政的洪國浩，洪國浩在草屯鎮長、南投水利會長期間表現都是最好，身為總統，她放心把資源交給他，期盼南投有個好縣長，能與總統配合，把縣民照顧好就是她最大的心願。

蔡總統也說，台灣正處於困難的階段，外有中國壓迫，內有經濟問題需處理，因此，政府陸續進行年金改革，以防年金破產，對年輕人則是予以減稅，減輕經濟負擔，並有長照2.0，讓民眾在照顧年長者時，都有政府做後盾；有關南投的交通建設，會將台中捷運延伸到南投，一定會做，屆時南投會更熱鬧，就能逐漸恢復南投在中台灣的地位。

洪國浩則說，台中捷運延伸到南投，對觀光、農業、民生有莫大助益，特別是能與他提出的「交通建設一環線」做串聯，兩者相互搭配，猶如打通交通任督二脈，可望讓南投的交通更便利完善。

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