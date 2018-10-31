把高雄講超慘引眾怒 藍營選將與電視節目忙道歉

高雄市新聞局10月上旬在海音中心的小型展演空間舉辦「High!高雄電玩音樂趴」，吸引滿場民眾參與。（資料照，記者張忠義攝）

2018-10-31 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄真的「又老又窮」？國民黨高雄市議員候選人邱于軒日前上談話性節目，批評年底將完工的海洋文化及流行音樂中心只會淪為借廁所場地，就算有演唱會，民眾也消費不起，結果被憤怒的高雄網友灌爆臉書，邱于軒與該節目也連忙在臉書道歉。

邱于軒日前上東森電視談話性節目《關鍵時刻》，批評高雄海洋文化及流行音樂中心周圍「什麼都沒有，只有草地及公園」，民眾「頂多只是借廁所吧」。邱于軒又說，就算每天有那麼多演唱會、節目，「高雄市民有這麼多財力去消費嗎」？該節目的字幕也配合邱于軒的言論打出「砸大錢蓋很漂亮的音樂中心，高雄民眾只會進去借廁所」字幕，不少高雄的觀眾覺得受到侮辱。

節目播出後，不少網友湧入邱于軒與《關鍵時刻》節目的臉書，直言覺得「不被尊重」；高雄市工務局也表示，該中心離漢神百貨商圈很近、周邊更有駁二藝術特區，反質疑「這位候選人是住在高雄嗎」？

對此，關鍵時刻今（31）日在臉書致歉，表示「對於來賓言論造成外界誤解海洋中心已完工，實屬語意上的口誤，非故意指責！另外對於標題部分，製作單位確有下標不精確之處，造成爭論，對此表達鄭重歉意，未來將嚴守媒體分際，避免再度發生類似情況！」

而邱于軒也在臉書道歉，強調「沒有要詆毀高雄的意思，對於轉述我阿嬤的『玩笑話』造成對設計者的不禮貌，我誠摯道歉！」、「我只是一個想為地方打拚讓大寮林園有發展的年輕人，知錯願改！」同時也說，今晚會上別的節目，屆時會再次澄清與道歉。