成大女研究生命案迅速偵破 市長頒有功人員獎金

代理台南市長李孟諺今日主持任內、也是選前最後一次治安會報，肯定南市警方反詐等治安績效，也頒發成大女學生命案破案有功人員獎金10萬元。（記者王涵平攝）

2018-10-31 23:06

［記者王涵平／台南報導］台南市代理市長李孟諺今日主持任內、也是選前最後一次治安會報，肯定南市警方反詐等治安績效，也頒發成大女學生命案破案有功人員獎金10萬元，李孟諺表示，未來有無從事公職，都會繼續做警方的後盾。

南市治安會報在市警局舉行，也公開表揚9月份協助警方攔阻詐騙計55件、款項達723萬餘元的金融機構、超商人員等25人，並特別頒發南市警英獎績優警察36人獎金各1萬元，以慰勞常年為治安付出辛勞的警察人員。

李孟諺表示，代理市長任內最後一次舉行的治安會報，有機會代表全體市民向勞苦功高的警察同仁致上心中最誠摯的感謝，親眼看到有些警察同仁的付出，遠遠超過國家賦予的職責與人民的期待，謝謝大家願意把警察不只是當成普通的工作在看待，更是當成一份志業在經營。

阻詐多達12次的中信銀葉姓協理表示，近2年來警方聯繫、宣導防堵詐騙犯罪非常積極，銀行能阻詐這麼多次，除了行員對客戶的用心，也歸功於轄區警方在接獲通報後，能迅速到達及耐心解說，行員在阻詐成功後都感到非常有成就感，覺得可以為治安盡一份心力，增加客戶對銀行的信任及安全感，特地將每次阻詐成功後受頒獎的各類獎盃獎座展示在銀行內，提醒同仁及民眾。

市警局長黃宗仁指出，消弭犯罪必須靠全民的力量，不論是安居緝毒、反詐騙，還是選舉期間的查賄制暴都一樣，只要民眾願意跟警方合作，反映犯罪情資，警察一定會把犯罪查緝到案。

  • 阻詐多達12次的中信銀葉姓協理將每次阻詐成功後受頒獎的各類獎盃獎座展示在銀行內，提醒同仁及民眾。（記者王涵平攝）

    阻詐多達12次的中信銀葉姓協理將每次阻詐成功後受頒獎的各類獎盃獎座展示在銀行內，提醒同仁及民眾。（記者王涵平攝）