成大女研究生命案迅速偵破 市長頒有功人員獎金

代理台南市長李孟諺今日主持任內、也是選前最後一次治安會報，肯定南市警方反詐等治安績效，也頒發成大女學生命案破案有功人員獎金10萬元。（記者王涵平攝）

2018-10-31 23:06

［記者王涵平／台南報導］台南市代理市長李孟諺今日主持任內、也是選前最後一次治安會報，肯定南市警方反詐等治安績效，也頒發成大女學生命案破案有功人員獎金10萬元，李孟諺表示，未來有無從事公職，都會繼續做警方的後盾。

南市治安會報在市警局舉行，也公開表揚9月份協助警方攔阻詐騙計55件、款項達723萬餘元的金融機構、超商人員等25人，並特別頒發南市警英獎績優警察36人獎金各1萬元，以慰勞常年為治安付出辛勞的警察人員。

李孟諺表示，代理市長任內最後一次舉行的治安會報，有機會代表全體市民向勞苦功高的警察同仁致上心中最誠摯的感謝，親眼看到有些警察同仁的付出，遠遠超過國家賦予的職責與人民的期待，謝謝大家願意把警察不只是當成普通的工作在看待，更是當成一份志業在經營。

阻詐多達12次的中信銀葉姓協理表示，近2年來警方聯繫、宣導防堵詐騙犯罪非常積極，銀行能阻詐這麼多次，除了行員對客戶的用心，也歸功於轄區警方在接獲通報後，能迅速到達及耐心解說，行員在阻詐成功後都感到非常有成就感，覺得可以為治安盡一份心力，增加客戶對銀行的信任及安全感，特地將每次阻詐成功後受頒獎的各類獎盃獎座展示在銀行內，提醒同仁及民眾。

市警局長黃宗仁指出，消弭犯罪必須靠全民的力量，不論是安居緝毒、反詐騙，還是選舉期間的查賄制暴都一樣，只要民眾願意跟警方合作，反映犯罪情資，警察一定會把犯罪查緝到案。