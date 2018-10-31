基進黨找出正版籤詩 解讀後「開始替韓國瑜憂心！」

基進黨以假造靈籤的籤號，找出正版靈籤做對比。（記者王榮祥翻攝臉書）

2018-10-31 17:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜的粉絲假造靈籤惹議，基進黨根據假靈籤上的籤號「甲申第五籤」，從三鳳宮翻出正版靈籤，解讀過真籤詩指示後，開始替韓國瑜感到憂心！

基進黨指出，韓國瑜陣營又爆出造假，這次竟敢拿神明開玩笑，以為三太子也是韓粉，殊不知真籤詩竟是「韓黑」，真籤詩指示這次真的GG了！

三鳳宮甲申第五籤正籤原文：「只恐前途命有變，勸君作急可宜先，且守長江無大事，命逢太白守身邊。」

基進黨說明，這支籤詩典故出自王翦大戰袁遠，表示此去前途恐怕會有變故，勸你莫著急，不必事事都想要搶得先機，暫時守在長江邊等待機會，命裡有太白金星保佑你，自然不會有什麼大事發生。

基進黨認為，本籤暗示做事要有先見之明，如果時機錯過了，就不宜輕舉妄動，問謀望，不宜過急；問婚姻，希望不大；問訴訟，私下和和解為宜。

基進黨指出，雖然不懂解籤，但從籤詩寓意中可以推敲出說，韓國瑜別急著選高雄市長，應該到長江邊等機會，這是否是說你的機會在中國長江，高雄只有區區又短又窄的愛河，容不下你大江大海的前途。

基進黨點出最有趣的地方，籤詩中的太白守身邊，這顆太白星想來想去，應該是指王金平！或許，籤詩可能暗示你跟王金平搭配選總統，會很有前途也說不定。但前提是，要先搞定吳敦義和馬英九，避免他們森77，壞了你的前途。