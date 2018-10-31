指柯P財產申報會露出真面目 姚文智神秘留伏筆

民進黨台北市長參選人姚文智懷疑台北市長柯文哲20日在北投七星公園的競選活動，場地申請疑雲重重。（記者王藝菘攝）

2018-10-31 16:22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席競選辦公室財務監督委員會成立記者會，公布財務監督委員名單，也連帶公布競選支出，向其他市長候選人喊話盡快公布。民進黨台北市長候選人姚文智說，自己一切依法申報，不過不喜歡「有人譁眾取寵」，好像找個時間點公布就變得很清廉；他也預告會公布柯文哲的財產申報，讓大家認清楚柯P的真面目，「我留一點伏筆，讓你們（指媒體）追」。

姚文智今天下午說，他從政多年，所有支出捐款就按照「政治獻金法」依法申報，都攤開接受陽光檢驗，自己不喜歡「有人譁眾取寵」，好像突然找一個時間點公布就最清廉。

姚文智接著說「只要柯文哲公布，我就相對公布他（指柯文哲）的財產申報」，到底是如何，讓大家認清楚柯的真面目，「這個柯Liar（指騙子），什麼事情都說謊」，就連選舉財務問題也是說謊。

至於公布柯文哲的財產申報，是何種形式及內容？姚文智並未多說，留下神秘口吻對媒體說，「我留一點伏筆，讓你們追」。

姚文智上午提到，柯文哲在北投七星公園辦活動的申請場地疑雲，為何10月2日申請場地，台北市公燈處8日核准，但收據的核准日卻是10月1日，上頭的文號「陽字31637號文」也與核准文號「陽字33825號文」不符，但公燈處稱，承辦業務的公務員因「職涯規畫」月底離職。

姚文智今天下午重申，柯文哲的問題不是有沒有申請，而是還沒申請就准許。他說，現在說一個即將要離職的公務員，每次蓋章都蓋錯，你相信嗎？「我問3遍，大家相信嗎？」

姚文智再批，堂堂市長要舉辦的活動，有哪個公務員膽敢把日期蓋錯？之後又因生涯規劃要辭職？他說，柯文哲不要把責任推給台北市最優秀的公務員，台北市公務員奉公守法，自己不相信有哪個公務員會在市長要辦的案子，突然蓋錯章，突然要離職。

姚文智說，柯市長完全漠視文官體制，不但在婦聯會爭議上，輕賤台灣對民主價值的追求，此案又看到柯把公務員踩在腳底下，「準備犧牲就犧牲，叫他們承擔責任就要承擔，輕賤到這種地步，你沒有資格再當市長！」