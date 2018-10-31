重砲回嗆馬英九 姚文智：胡說八道的混蛋、歡迎來告

針對前總統馬英九爆料民進黨台北市長候選人姚文智在新聞局長內，曾發函恫嚇中時集團不要買中視。姚文智31日下午受訪回應。（記者羅沛德攝）

2018-10-31 15:52

〔記者周彥妤／台北報導〕前總統馬英九被控賤賣中視、中廣與中影等三中黨產，台北地院今首度開庭審理，馬開庭除堅稱「沒有從黨產拿一毛錢放進自己的口袋」，更直指民進黨台北市長候選人姚文智，當年任職新聞局長時曾發函恫嚇欲購買中視股權的中時集團。姚痛批，自己當時是善意提醒有意購買黨產的人士，馬是胡說八道的混蛋，想要偷天換日賤賣黨產，竟還有臉批評他，歡迎馬來吿他。

姚文智今天下午臨時召開會說明馬英九指控一事，姚先說，「歹年冬，搞肖人」（不好的年頭，狂人奇事特多），「最近遇到兩個姓馬的混蛋，在哪裡胡說八道」，先是中國國台辦發言人馬曉光，對於自己主張當選後北市要禁絕五星旗，大放厥詞說是「夢話」，「容你在北京說我們在做夢嗎？」他再強調，只要自己當選市長，一定說到做到。

姚文智說，其次就是馬英九，「這兩個姓馬的，同時都出現，同樣也是混蛋」；他說，當年擔任新聞局長發的公文，用意在提醒善意第三人，如有誰要買不當黨產，要了解、甚至提防有一天須歸還人民，目的是為實踐公義。

姚文智表示，馬英九用天龍八部偷天換日，想要賤價出賣黨產，還繼續取得黨產控制權，已是昭然若揭，「今天還有臉批評姚文智」；馬想要隻手遮天、偷渡關山，讓國民黨繼續享用民脂民膏，大家還不譴責嗎？

媒體詢問姚重砲回批，是否害怕馬英九提告？姚文智則說，「歡迎來告，也歡迎馬曉光」，「兩位姓馬的混蛋，你們同時出現，一個說台北禁絕五星旗是夢話，會實踐給你看（指馬曉光）；另一個姓馬的混蛋（指馬英九），黨產不還人民，還賤價出售，握著不當黨產不還給人民」。

姚文智說，馬的這番話，就跟市長柯文哲最近對於婦聯會的說詞「現在好好的，過去不用管」，也是異曲同工之妙；他痛批，馬英九這樣的混蛋，全民都應該唾棄，只可惜自己當年當新聞局長，只有倚天劍，缺了屠龍刀，沒有辦法治得了他。

姚文智說，不當黨產屬於全民資產，不該由卸任總統馬英九指點江山，希望這個社會蓄積更多能量，應該追求公義實現，不要再拖延，此事應當畢其功於一役，把黨產歸諸全民，未來能做長照、托育或是培育下一代發展需要。

姚文智說，自己當年缺的屠龍刀，正是人民的意志，還需要匯聚更多民意，大家共同努力來追求社會正義，讓馬英九安排的天龍八部，能立即現形破功。

姚文智也提到，2000年到2008年民進黨是少數執政，沒辦法成立不當黨產委員會、促轉會，無法針對國民黨黨產清理，符合人民期待；這個官司已經很清楚，過去民脂民膏肓應還給人民，這也是民進黨全面執政的責任。

至於是否擔心選情？是否認為馬英九意圖使人不當選？姚文智說，應該不會，選舉過程多的是來自各方的恫嚇，「馬曉光不是也這樣嗎？」

他強調，不論是馬英九或五毛黨的恫嚇，或中國深入台灣媒體的恫嚇，都動搖不了他的意志，自己也不會吿馬，期盼台灣人民可以認清事實，透過選票裁定，「到底是他恫嚇得了姚文智？還是台灣人民的意志不容許他恫嚇？」

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