網傳20萬人遊行反同 法在台協會：法國未因「婚姻平權法」而崩垮

2018-10-30 17:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕網傳「法20萬人遊行要求廢同婚法」訊息，法國在台協會今天發表聲明，駁斥此關於法國的不實消息表示，該遊行發生在2016年，人數為2萬人，且從那時到現在，再也沒有發生類似活動。法國在台協會並說，健康的民主辯論必須基於事實，法國於2013年通過「同性婚姻法」，法國社會並未像某些有意人士所說的，因「婚姻平權法」的通過而崩垮。

「風向新聞」等網路平台刊登「法20萬人遊行要求廢同婚法」文章，社群軟體近日也熱傳相關訊息。文章寫道法國愛家組織「為全民示威」聚集成千上萬人，要求總統大選辯論必須納入廢除同婚法議題，要求全國正視「傳統家庭價值正面臨崩毀」的危機。

法國在台協會今天以中文與法文雙語言，以「幾個重要的事實！」為題，通發說明文字給媒體，並同時發布在臉書專頁等平台，駁斥此不實消息。

法國在台協會說，法國毫無意圖介入必須由台灣人自己作出決定的民主辯論。但一個健康的民主辯論必須基於事實。面對近來有人在網路上散布關於法國的不實消息，不管其是出於無心的或是蓄意的，都讓法國覺得有必要作出一些事實陳述。

法國在台協會說，法國於2013年4月23日正式通過「同性婚姻法」。從那時到現在，已有4萬對同性情侶選擇結婚，約每年7000對，佔結婚人口的3% 。所有調查數據一致顯示，法國絕大多數民衆都支持婚姻平權，同性婚姻已經融入人們的日常生活，「法國社會並未像某些有意人士所說的，因婚姻平權法的通過而崩垮」。

法國在台協會進一步說，讓所有人都可以享受婚姻的權利，不論個人的性傾向，證明了社會對人權以及家庭價值的重視。此外，法國總統馬克宏2017年也聲明「我將無有分別地捍衛所有的家庭。因為相愛的兩個男人，一起撫育小孩，也是一個家庭。因爲相愛的兩位女性，共同養育小孩，也是一個家庭。」

法國在台協會強調，「同性婚姻法」是為了保障公民之間的平等和強化法國社會凝聚力而制定的，現在已經完全達到當初設定的目標。

法國在台協會也說明，關於台灣網路熱傳的2016年10月在羅卡迪羅廣場遊行是反婚姻平權人士「最後一次在法國舉行的重大遊行」，根據警方的統計，人數在2萬4000人左右。從那時到現在，如所有民主社會一樣，有關婚姻的許多辯論仍持續進行，但「類似的反同重大遊行，一個也沒有！」

法國強調，在國際社會上，法國從未懈怠，持續在全世界努力，讓所有人的權利皆平等，皆受到尊重，而沒有性傾向與性別認同的分別。