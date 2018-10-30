別讓原民恐懼 鄭朝方：強化管理露營區復育森林

針對山區露營地，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方承諾當選後，將配合中央研擬地方管理條例，並請露營業者共同提出森林復育計畫，希望為原民創造觀光與居住安全雙贏。（鄭朝方提供）

2018-10-30 18:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣近年有200萬人瘋露營，商機無限，但新竹縣尖石鄉、五峰鄉因為部分業者削山砍樹，開墾整建露營地，讓部落居民備感威脅；民進黨新竹縣長候選人鄭朝方承諾當選後，將配合中央研擬地方管理條例，並請露營業者共同提出森林復育計畫，希望為原民創造觀光與居住安全雙贏。

鄭朝方表示，日前到尖石後山的原鄉部落拜訪，發現留在家鄉工作、生活的部落青年，遇到的最大困境，就是居住品質問題，像是尖石鄉的梅花村，因為部分露營業者削山砍樹，讓原本綠意盎然的山頭變成光禿一片，每逢大雨或是颱風來襲，就要面臨撤村的危機。

鄭朝方說，過去縣府雖然對違規業者進行開罰，卻沒有針對問題的根源來解決，因此他提出要以環境生態保護為原則，配合中央正在推動的露營場設置管理辦法，主動邀請產、官、學等專家研擬出地方管理條例。

鄭朝方表示，新竹縣目前約有超過330個露營區，但當中有81個露營場，位在山崩與地滑地質敏感區；他當選縣長後，將針對各個露營地業者進行相關輔導，共同提出森林復育計畫，同時將強化新竹縣山區的稽查工作。

鄭朝方還說，中央目前針對農牧用地、林業用地等地目容許使用，研議在國土計劃法合理規範；未來，新竹縣露營場地的品質與數量也會設門檻機制，因地制宜進行總量管制。希望透過相關配套措施，協助露營業者做好水土保持，保障原住民的居住權益，也讓露營客能安心到新竹縣遊玩。