藍營「真正偉大連線」提共同政見 要打造「金馬澎黃金三島」

2018-10-30 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕為搶攻離島三縣政權，國民黨金門縣長候選人楊鎮浯、連江縣長候選人劉增應、澎湖縣長候選人賴峰偉3人從姓名中各取一字諧音合組成「『真』『正』『偉』大連線」，並於今天上午在國民黨中央召開「金門、連江、澎湖縣長提名候選人發表區域共同政見」記者會，黨魁吳敦義親自陪同發表共同政見，宣示要打造所謂「金馬澎黃金三島」。

吳敦義致詞時表示，金馬澎是中華民國的3大外島，在過去兩岸對峙階段，在前線屏障台海、保護台灣，在艱苦困難之下，展現堅韌的勇氣，讓台灣可以安全繁榮發展。

吳敦義說，劉增應等3人將共同爭取資源，共創互利雙贏，不只要發展觀光，還要讓國際觀光客湧至當地，並強化地方基礎建設，讓金馬澎同胞生活無虞，安和樂利，因此他懇託選民投票支持，如果國民黨贏得這3縣的執政權，會全力以赴，他希望大家給國民黨更多服務的機會，以便2020有更好的機會重返執政，撥亂反正。

隨後劉增應、楊鎮浯、賴峰偉分別發言向選民懇託，並分別在共同政見的縣治地圖上簽名，吳敦義也簽名背書，最後共同高喊凍蒜。

國民黨金馬澎共同政見包括：一、離島攜手串連，打造黃金三角，恢復與強化離島區域合作發展平台運作，加強離島的合作，共同爭取地方資源，建立互利共享的黃金三角。

二、整合共享離島觀光資源，以黃金跳島套裝遊行銷國際金馬澎各自擁有獨特觀光資產，透過離島區域合作發展平台，整合串聯三方觀光資源，規劃黃金三島跳島遊套裝行程，加強國際行銷，開創觀光藍海，振興觀光產業。

三、改善海空交通硬體設施，提供居民便捷安全的回家路，並為發展觀光奠定基礎。爭取離島居民往來台灣與各離島，或往來各離島間時，均可享優惠票價。改善離島水電設施，使居民享有穩定無虞之水電供給。提升醫療品質，發展智慧醫療，改善待遇爭取優秀醫護人員，加強長輩與重症醫療照護能力，順暢緊急後送轉診機制，讓居民醫療無憂。

四、爭取軍方營區釋出，活化閒置土地，投入觀光與公眾使用。爭取並善用睦鄰費用，檢討與強化現有軍民糾紛協調機制，共創和諧雙贏的軍民關係。

五、建立離島垃圾轉運台灣處理制度化機制，解決垃圾無處可去的難題。與中國大陸建立協商管道，合作處理海漂垃圾問題。

六、普及公立或非營利托嬰中心、幼兒園，協助弱勢家庭課後安親輔導，減少青年人育兒負擔。放寬投資管制，擴大補助新創事業，設立青創園區，提供人才公寓，鼓勵青年在地發展圓夢。推動長照服務與長照志工人力銀行，並結合社區與民間組織，推廣老人共餐、獨居老人守望相助與居家照顧創新服務等，強化高齡專科醫療團隊，廣設樂齡學習管道，讓長輩能健康快樂的生活。