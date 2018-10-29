高雄「一個暖男一個暖場boy」 他評選情：秒選暖男！

2018-10-29 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕年底高雄市長選舉備受外界關注，藍綠兩黨候選人接連在鳳山舉辦造勢晚會拉抬聲勢，雙方陸戰正式開打。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航則在臉書發表對高雄選情的看法，把民進黨候選人陳其邁形容為「暖男」、國民黨候選人韓國瑜則是「暖場boy」，並指出「如果我在高雄，而且像在台北那樣有開公司的話，我是會投給陳其邁」。

周偉航表示，他對陳其邁和韓國瑜的瞭解程度差不多，與本人接觸的時間也不多，因此他個人自認為可以公平看待兩人。他認為，「陳其邁就暖男，聚會時默默在一旁看大家有什麼需要立刻幫忙的那種人。而韓國瑜是暖場boy，到場就一堆話，對氣氛節奏掌握很好」，論口才而言「韓國瑜能掌握拉近距離的技巧，陳其邁比較知道怎麼解釋事情。」

周偉航表示，就選市長來說，他的許多企業界朋友都曾和陳其邁陣營接觸過，他們的確有在「做招商」，這對躺著選的地方而言較為罕見；至於韓國瑜，他則認為韓就是「來高雄玩的」，而且一開始「很不好玩」，也因為本來是去玩的，所以對執政的準備不夠，他政策一開始亂講，之後很難圓回來。

周偉航也批國民黨的選舉文化，就是「沒選上就在分位子」，但因為太早分好，因此後面進來分不到就會「選掛」。他也提到，藍營很久沒在高雄執政（市區20年，縣區33年），「我相信很多高雄人都記不太清楚國民黨地方執政會是什麼樣子。你想體驗看看，我覺得是無妨，說不定會一試成主顧，一試定終生。當然也可能一試無成。」

周偉航說，總結來講，陳其邁在推動市政方面的完整性高上一大截，「如果我在高雄，而且像在台北那樣有開公司的話，我是會投給陳其邁。」許多網友也在文章下方留言，「很高興看到持平說法」、「推這篇 很中肯」、「這分析很冷靜、很客觀、很理性」，連民進黨北市議員高嘉瑜也留言，「我臉書最近很多韓粉，希望他們能都到這來」。