謠傳花蓮停辦免費營養午餐 劉曉玫籲藍營停止操弄

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部發言人林琮盛，呼籲縣民若收到可疑且影響大眾權益的訊息時，可立即向縣府等相關單位查證，勿隨意聽信謠言，才能讓社會安定。（記者王峻祺攝）

2018-10-29 15:40

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮免費營養午餐停辦風波謠傳不斷，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫今到玉里、瑞穗掃街拜票，再次向民眾釋疑「絕無停辦！」由於縣議員許淑銀25日陪同國民黨縣長候選人徐榛蔚掃街時，曾廣播「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？」，劉陣營也籲藍營應停止操弄，並要立即道歉。

許淑銀25日陪同國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚，在秀林鄉掃街拜票時，站在宣傳車上公開廣播「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？我們要選給1號徐榛蔚。」花蓮縣府得知後，26日下午5時寄出存證信函，要求許應澄清、更正，以安定民心。

許淑銀回應，最近因選舉太忙，才會一時不察，不當的地方已特別向縣府致歉，並鄭重聲明「花蓮的營養午餐，沒有要停辦！」當日也接獲縣府來電告知，協調將會妥善澄清。

劉曉玫競選總部發言人林琮盛說，即便縣府一再澄清謠言，對手陣營的人仍透過各種管道散播謠言，撕裂民眾對縣府的信任，十分惡劣，如此傷害單純善良花蓮人的信任，是選風敗壞的元兇。

他強調，花蓮縣民若收到可疑且影響大眾權益的訊息時，可立即向縣府等相關單位查證，勿隨意聽信謠言，才能讓社會安定，也期望檢調系統，應當立即進行偵辦調查，揪出散佈假消息元兇，還給花蓮一個乾淨公平的選舉環境。

國民黨花蓮縣黨部則成立「抓鬼部隊」，也和縣黨部律師團投入蒐證假新聞工作，針對假新聞、假消息，只要找到誹謗證據就提告，並強調不會隨綠營的負面攻擊起舞，已要求各藍營候選人「走正路，做大事。」