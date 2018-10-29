首由政務官降調 張政源接任台鐵局長

2018-10-29 10:04

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部人事地震！交通部今天宣布，交通部政務次長張政源辭去原職務，接任台鐵局長，成為交通部首次有政務官降調交通部二級公務機關首長。過去台鐵局長雖亦有兼代理案例，僅有前交通部常務次長何煖軒兼任，而非辭職後接任。

交通部長吳宏謀表示，感謝張政源願意承擔未來台鐵改造工作、帶領台鐵走出陰霾。張政源非常專業、經驗也豐富，更重要的是願意承擔重擔，非常感謝他。最重要的是凝聚台鐵局員工士氣，是非常適合人選。

他指出，張政源過去待過台鐵，但沒有台鐵包袱，如今以次長級高度回歸台鐵，興利除弊，相信一定可以完成台鐵徹底改革的重大任務。未來台鐵須達真正安全，也須塑造台鐵員工良好工作環境，包括合理分工，盼未來行車安全讓人更放心、員工工作更有效率。

吳宏謀強調，希望未來「張局長」帶領台鐵同仁加速改革腳步，大刀闊斧，讓台鐵能真正往前大步邁進。他指出，張政源放下政次工作，全心全力到台鐵擔任局長，且不是兼任，勇於承擔。台鐵改革刻不容緩，積極推動各項體檢，當務之急珍惜時間、快速啟動。

吳宏謀透露，張政源今天已代表交通部前往台東，參加罹難導遊告別式。前幾天徵詢意願，討論時他充滿熱情，也認為任務重要，是可以勝任的適合人選，交通部今天已啟動相關人事作業，明天開始正式上任。