柯文哲聲援婦聯會 姚文智諷「比國民黨恐怖」

民進黨台北市長候選人姚文智嘲諷柯文哲比國民黨恐怖。（圖由姚文智辦公室堤共）

2018-10-29 10:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席眷村文化座談會，與婦聯會主委雷倩談轉型正義，一席「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」聲援婦聯會言論，爭議持續發酵。民進黨台北市長候選人姚文智今早接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，談到此事時，直接在節目中嘲諷柯市長比國民黨恐怖，他呼籲選民不要懷疑觀望，支持民進黨的價值信念與追求進步改革。

廣播專訪結束後，媒體詢問比國民黨恐怖是何意？姚文智說明，台灣轉型正義的實踐是為了追求公義社會，過去威權體制所留下不當、不法或不正義事情，要加快步伐改革，婦聯會這件事，過去婦聯會在威權時代台灣民脂民膏包括勞軍捐、香蕉捐等，以各種名目捐款進入到婦聯會，到現在還有400億元的資產，其中390億元是現金，他問「柯市長要怎麼處理？繼續讓官夫人捐款給國民黨台北市長候選人丁守中嗎？」，這就是現在好好的說法嗎？

姚文智指出，柯文哲上任以來所有轉型正義，包括上任前承諾要收回劍潭青年活動中心，卻以專簽密約方式賤租給救國團，現在又靠攏婦聯會，這樣的市長會是我們期待台灣繼續改革實踐公義、追求進步城市的是市長嗎？

媒體追問柯的發言搶到藍營選票，綠營選票流失的效果嗎？姚文智說，選舉大家都在爭奪各種票源，討論這些意義不大，但姚話風一轉，批評柯文哲沒中心信念，甚至是民主逆流，回頭與魔鬼交易，國民黨都不敢公開向婦聯會這樣說，丁守中只敢偷偷摸摸地做。

姚文智說，國民黨不敢公開說現在好好的以前就算了的話，國民黨都不敢這樣做，「柯市長你還真敢」，他嘲諷柯文哲爭取選票爭取到這樣地步，棄中心價值於不顧、棄台灣追求改革實踐公義，輕視到如此，他呼籲選民看清楚。