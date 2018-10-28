「一瓶礦泉水」拚到尾？恆春這2選將「一瓶」都不要

候選人張怡及林璘（左），不主動提供瓶裝水。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-28 20:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高雄市長候選人韓國瑜「一瓶礦泉水」故事在網路暴紅，恆春鎮2名候選人張怡及林璘則有不同思維，另類疾呼「希望一瓶礦泉水都不要」，在競選總部不主動提供瓶裝水，甚至使用樹葉當餐盤，希望「乾淨選舉」不只是反賄選，過程中更能友善環境。

一向關心環保議題的恆春律師張怡宣布參選恆春鎮長後，仍保持環保理念，昨天成立競選總部，另類以樹葉做餐盤提供茶點，供應茶水的杯子也採用玻璃杯跟馬克杯，被支持者大笑「韓國瑜要一瓶礦泉水從頭選到尾，妳竟連一瓶都不想要！」

張怡表示，選舉不可避免會製造垃圾，但出來選舉的初衷是為了恆春的環境，所以還是希望可以把盡量把垃圾量降到最低；瓶裝水跟塑膠製品很難完全避免，不過在盡可能的範圍內，可以不用就不用，也會持續跟支持者溝通，目前為止支持者都很能體諒，可見公民越來越有環境意識，這是一件非常好的事，也期望恆春這場選舉是一場乾淨，對環境友善的選舉。

另名參選城南里長的女候選人林璘也有相同理念，除了避免使用瓶裝水，甚至連選戰背心及帽子都不印，她強調，「我的笑容就是招牌」，相信只要一步一腳印勤於拜訪，勝過大量不環保的宣傳物品，選後不必煩惱這些一次性的塑膠類垃圾。