踢館？ 韓國瑜將前進彰化助選 民進黨主委說話了...

2018-10-28 20:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「韓」流確定將到彰化助選！對此，民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，國民黨高雄市長候選人韓國瑜支持者，主要以網路族群與年輕選民為主，對於爭取縣議員連任謝典霖比較有加分作用，附帶助選縣長候選人王惠美部分，就影響有限！

邱建富指出，韓國瑜在網路與媒體的知名度高，但溪州是農村型鄉鎮，對於選民或是選情的影響，不是很大。

邱建富強調，縣黨部也有針對年輕選民與網路族群，在進行強化宣傳部分，以今天行政院長賴清德到八卦山為縣長魏明谷、彰化市長候選人林世賢助選的效果就很好，未來將加強網路與年輕的區塊，來進行宣導。

邱建富指出，韓國瑜到彰化溪州站台，應該是對議長謝典霖連任比較有幫助，有助於拉台年輕族群的選票，但對於縣長選情來說，應該影響有限。

韓國瑜確定將在11月3日晚間前進溪州鄉，為縣議員謝典霖與彰化縣長候選人王惠美聯合感恩晚會站台的消息；從昨天晚上就在藍營支持者的LINE族群被瘋狂轉傳，韓國瑜被藍軍視為這次選舉的助選大咖，有民眾還說要來去看「韓」流威力。

不過，由於韓國瑜是前台北農產運銷公司總經理，現任北農總經理吳音寧就是溪州女兒，而韓國瑜選擇溪州作為彰化站台的首發站，不免讓人有許多聯想，更好奇韓國瑜會不會在溪州站台時，提起他的「北農經驗」。