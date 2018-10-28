李柏毅成立競選總 丁、馬、連齊力聲援

2018-10-28 12:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉倒數28天，文山大安區議員候選人李柏毅今天舉辦競選總部成立大會，藍軍因為高雄市長參選人韓國瑜外溢效應，士氣大振，而國民黨台北市長候選人丁守中、前總統馬英九、中央委員連勝文等藍營要角都紛紛出席。

丁守中致詞時說，李柏毅有即戰力，因為過去就在父親、議員李新辦公室服務，而李柏毅是學航空工程，事事都要求精準，過去也在捷運公司服務，有為民服務的經驗，絕對是最好的議員。

連勝文則分析，大安文山共有13席議員，而國民黨現任6席，而這次提了8席、再加上2席退黨參選，及1位新黨，泛藍選將總共11席，所以每個人都有機會，但各個沒保握。

連勝文也補充，今年大選沒有2014年太陽花的政治海嘯、國民黨內團結、更沒有12年國教、食安風暴等，客觀環境對藍軍有利。他指，2014年大安文山區投票率最低，大同跟社子島等綠營票倉投票率最高，「我自認我不是大家沒有出來投票的主因」，盼選民衝高投票率。

馬英九致詞表示，他很晚認識李柏毅，但過去與李新是多年好朋友。馬說，李柏毅長得很高，但經常彎著腰跟人家說話，彷彿像是個「鄰家男孩」，態度非常謙虛；而因為李柏毅過去在核四廠服務過，所以兩人也齊力一起推動「以核養綠」公投，用核能發電，再發展綠能。