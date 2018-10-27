高市公共托育論壇 市長候選人僅陳其邁出席

2018-10-27 17:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市教師職業工會等單位，今天舉辦「搶救公共托育，減輕育兒負擔論壇」，邀約市長及議員候選人參加，市長候選人僅陳其邁出席，他承諾「公共化幼兒園」比例達到40％，韓國瑜則以行程忙碌婉拒。

這場論壇由高雄市教師職業工會、高雄市輔育人員工會、全國教保產業工會聯合主辦，針對公共托嬰、非營利幼兒園、公立幼兒園三個面向，邀請市長及市議員候選人提出政策。

高雄市教師職業工會副理事長陳建志說，邀請函以傳真及電子郵件同時送出，陳其邁是第一個完成報名，韓國瑜則以行程忙碌為由，婉拒參加，市議員候選人則有11人報名。

據了解，另名市長候選人蘇盈貴，今天因競辦成立，無法參加，璩美鳳則尚在養傷中。

出席的11位議員候選人，大多支持政府應大幅擴充公托及公幼數量，以解決嚴重的供需失衡；也有一些創意構想，例如基進黨的3位候選洪正、李雨蓁及陳信諭，提到「大眾運輸導向土地使用」的公共托育擴充模式，民進黨林智鴻主張以「親子共學團」，作為發展重點，以克服場地取得困難。

陳其邁則承諾當選後，「公共化幼兒園」（含公幼及非營利幼兒園）比例達到40％，公托的師生比由現行的1比5，降為1比4。

對於現場提問，陳其邁也是有問必答，包括承諾加強教保人員勞動條件檢查，甚至贊成國民教育向下延1年。陳其邁也強調，在政府財政有困難情況下，他會利用「公私協力」等方式，去創造新資源，將新資源投注在公共托育。