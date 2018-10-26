核能博士vs.立院戰神！ 黃國昌接黃士修戰帖參加辯論會

2018-10-26 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕以核養綠公投補件通過連署門檻後，依法得進行5次電視辯論。對此公投領銜人黃士修今（26）日向時代力量立委黃國昌下戰書，邀請黃國昌擔任公投辯論的反方，而黃國昌也已經同意接戰，造成網友熱議。

以核養綠公投在補件通過門檻後，將成為今年第10個公投案，與年底大選合併舉行，依據中選會規定，至少要在11月舉行5場電視辯論會，由提案領銜人擔任正方，並由立法院、行政院或經許可設立辦事處的反對意見者擔任反方，分別推薦代表參加。

黃士修在以核養綠公投成案後，隔天立刻邀請綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰、綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟參加辯論，今日又再邀請綠委陳曼麗以及黃國昌擔任反方辯士。

黃士修今日在以核養綠臉書上，寫給立法院的邀請函上寫道，久聞貴院黃委員國昌素有「國師」、「戰神」之名以堅決台獨為己任，卻同時堅決反核，將國家能源安全置於敵手，此矛盾邏輯，堪為飯盒表率。希望黃國昌能擔任以核養綠公投反方辯士，「以彰顯反核運動30年來之貢獻，及其不避戰、不畏戰之決心」。

而根據《蘋果》報導，黃國昌已同意接戰，擔任以核養綠辯論會的反方辯士，也讓這件事在PTT造成網友熱議。不少鄉民認為「核能博士」對上「立院戰神」勝負難料，相當有看頭，已迫不及待辯論會的到來。