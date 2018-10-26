高雄藍綠決戰「三山」選民挺誰？ 謝震武神解析！

民進黨高雄市長候選人陳其邁（左）與國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）。（合成圖，本報資料照）

2018-10-26 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁14日在鳳山舉行造勢晚會，現場湧入3萬名支持者力挺，不斷揮舞旗幟高喊「當選」；而國民黨今（26日）晚也在鳳山舉行首場萬人造勢大會，全國總動員力挺黨籍候選人韓國瑜。對此，政論節目主持人謝震武以電影《讓子彈飛》為例，直言選民就是「誰贏面大他就跟誰」！

《新聞面對面》節目主持人謝震武舉電影《讓子彈飛》分析指出，最後張麻子回去打黃六郎，首先在城裡把銀子灑遍，卻沒有人敢拿，第二天銀子被搜光；接下來把槍灑散滿全城，結果槍雖然全都被拿走了，但還是沒有人要和他們走。最後他們想通一件事，因為這些人是「誰贏面大他就跟誰」，也就是西瓜派。

謝震武強調，也就是為何陸戰會拚成這個樣子，陳其邁14日在鳳山那一仗，湧入3萬人的支持者，造勢氣勢驚人，讓大家知道網路聲量跟實際是有差的。因此國民黨現在也卯足全力，26日晚間準備在鳳山總動員展現陸軍實力，但實際情形仍有待觀察。

他也提到，高雄市區是一般都會區，投票意向好掌握，但縣區選民動向較難預測，因此農會、水利會等地方人脈資源就格外重要，「除了要人來，讓他們看到，手最好也可以跟他們握到，也就是人際關係非常重要」。

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