綠組拚經濟助選團 全國產業總工會、工人總工會入列

2018-10-26 13:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕延續百工百業系列活動，民進黨的「百工百業拚經濟助選團」今天召開成軍記者會，邀請律師黃帝穎、全國產業總工會秘書長戴國榮、全國工人總工會理事長張家銘、中華扶輪基金會董事長陳茂仁到場致詞，並請來知名舞團TBC帶來「士農工商舞蹈」。民進黨秘書長洪耀福表示，拚經濟在這兩年來有很多政績，但是最重要的目標是能夠讓成果與全國的人民分享。

洪耀福說，民進黨有兩大施政主軸，一是拚改革，二是拚經濟，為的就是要建立一個更公平正義、富強的台灣。政府對於提振薪水、減稅方面都做了很多。希望這次大選，百工百業拚經濟助選團能夠把他們在各行各業的努力、心聲，跟全國人民分享，透過表演的形式、現身說法的說明，讓人民會更理解政府在經濟發展上的作為。

黃帝穎提到蔡政府在法治層次上的努力，包括金管會在產金分離和公司治理上，提出具體的政策及原則，並要求建構一個全國市場環境的公平機制，這兩年都可以看到具體、公平的規範在產業上被落實；此外，黨產處理不只是牽涉到政黨公平競爭，也是市場公平競爭中非常重要的一環。

黃帝穎說，截至昨日為止，黨產會凍結841億資產，等同可讓全國中小學兒童免費吃4年營養午餐，像這種相關不公不義財產的處理，不只是政治改革的承諾，也是提供一個市場公平競爭的環境。

戴國榮表示，政府提出的勞動事件法，就是採取對勞工有利的設計，包括提高勞工訴訟的便利性、雇主須負舉證責任，以及由專業律師來主持調解等，這樣的勞資協商和爭議處理機制，透過立法實施，除了可以達到速審速決的目的，也可以解決長期存在的資訊不對稱和勞資權益不對等的問題。所以他願意站出來支持政府，因為勞動事件法可以改善國內的整體勞動環境，更重要的是，此法讓台灣的勞動人權保障跨出非常關鍵的一步。

張家銘提到，過去2年，基本工資累積調漲幅度9.72%，提高1992元，從明年1月1日開始，基本薪資更調到23100元，時薪也提高至150元。過去這兩年，有很多人因為過去國民黨政府八年做不到，一開始並不看好提高基本工資。但從數字就可看出民進黨政府不只可以照顧弱勢，同時也得到企業的支持，讓基本薪資可以穩定調漲，讓經濟的果實由全民一起來共享。

陳茂仁以外國來台投資為例指出，2015年到2017年外國來台投資金額大幅成長75％，今年四月份，投資台灣的金額總共24.7億美金，成長了69％，這表示台灣的整個經營環境變得很好。

陳茂仁也提及，政府這兩年來，用心在稅制改革及法規鬆綁，大家都能看得到，近期例如，台積電的加碼投資、谷歌（google）來台灣擴大投資、華邦電在高雄路竹科學園區投資3350億，這都是非常亮麗且有感的成績。