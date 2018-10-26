館長批政府不簽ECFA害慘地方 主播PO文還原真相

「館長」陳之漢日前造訪彰化社頭的襪子工廠，見到工廠內的僅剩年邁的老員工，由於襪子訂單銳減，每月靠著幾千雙襪子訂單苦撐，認為都是2年前沒政府簽署「ECFA」所害。（圖擷取自YouTube）

2018-10-26 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前造訪彰化社頭的襪子工廠，見到工廠內的僅剩年邁的老員工，由於襪子訂單銳減，每月靠著幾千雙襪子訂單苦撐，認為都是2年前政府沒簽署「ECFA」（海峽兩岸經濟合作架構協議）所害。館長的言論卻遭主播林楚茵打臉，指ECFA早就簽了，「沒常識也要看電視」。

館長最近因為跨足成衣業，特地拜訪有「襪子故鄉」之稱的社頭，並參訪當地襪子工廠。館長最近在直播中描述這段經歷，他表示，要為社頭鄉業者發聲，過去台灣襪子能賣到世界各地，原本政府當年可以簽ECFA，省下18%的關稅，但現在襪子利潤只有10%左右，而且接單量非常少，有些家庭1個月只賺3、4千元，甚至有些年邁的老員工，1個月只賺100多元，連麵包都買不起，讓他在鏡頭前落下眼淚。館長強調，服貿、太陽花把社頭弄死，痛罵當年政府不簽ECFA，害社頭八成人沒飯吃。

雖然有些網友力挺館長，但有網友說，「ECFA早就簽了，查一下資料再說好嗎」、「就是ECFA簽了，讓中國便宜襪子大量進來」、「都簽完了，在罵三小」、「中國自己做一堆襪子了 幹嘛買你台灣襪」、「你捐多少」。

新聞主播林楚茵也在臉書上說，「ECFA早就簽了，太陽花反對的是『黑箱服貿』，沒常識也要看電視，啊～～聽說網紅不看電視的，那拜託也先google一下，做節目也是要先準備，不是胡亂講ㄉ。」

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