反基隆輕軌用台鐵軌道 謝立功：給基隆一條安全回家的路

國民黨基隆市黨部今天舉行「台灣光復73周年紀念暨普悠瑪事故祈福」活動，國民黨基隆市長候選人謝立功表示，基隆輕軌也是用台鐵軌道，請給基隆人一條安全回家的路，不要輕軌給我們捷運。（記者俞肇福攝）

2018-10-25 12:48

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〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天上午舉行「台灣光復73周年紀念暨普悠瑪事故祈福」活動，國民黨基隆市長侯選人謝立功指出，林右昌自豪為基隆人爭取基隆輕軌，但是輕軌將來使用的是台鐵的軌道，制度上沒有改變，不知道還會不會發生其他事故；謝立功說，基隆人需要一條安全回家的路，他要求小英政府給基隆人真正的捷運，不要輕軌。

謝立功說，大家今天在一起，為普悠瑪事件祈禱，盼死者安息，傷者早日康復。接著，他話鋒一轉批政府掩飾普悠瑪翻覆過錯，想推給一個人負責，很要不得。

他表示，基隆也需要一條安全回家的路，他一再訴求基隆要的是捷運不是輕軌，如果還是用台鐵的軌道，制度上沒有改變，真的不知道還會不會發生其他的事故。

他說，基隆人要的是捷運不是輕軌，請民進黨政府不要再用任何的理由敷衍大家，基隆人需要一條可以準時，而且非常安全，也可以讓節省很多時間的大眾運輸系統，經歷普悠瑪出軌事故後，他籲請政府重視基隆人的需求。