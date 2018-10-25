自爆父親打老婆 南市議員候選人盧崑福被對手砲轟

2018-10-25 12:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區、安平區市議員選舉開戰了！民進黨林士傑砲轟國民黨盧崑福。

國民黨台南市議員盧崑福於21日（週日）在南區大林國宅辦造勢活動時自爆「父親會打老婆」、直言「眷村伯伯都非常疼惜太太、台灣人根本沒辦法比、很多台灣人的文化是不好的文化、我們眷村文化是台灣代表性的文化」。民進黨市議員候選人林士傑對此批判盧說法是為了搶黨內眷村票、撕裂族群和諧。

盧：講自家事怎會撕裂族群

對於媒體初步詢問，盧崑福回稱，只是講自己父親會打老婆的事，如今2018年了，怎還會有撕裂族群的事？會瞭解林發布的聲明後再做回應。

林士傑今上午在市商會開記者會痛批盧崑福「撕裂台灣社會」，林說，絕對肯定榮民、榮眷對台灣建設與發展的貢獻，更感謝眷村文化為台灣文化和美食增添風采，但盧崑福不能因為選舉、為了跟自己國民黨的黨內同志爭搶眷村票，就犧牲台灣社會的族群和諧。

林士傑要求盧崑福對所有台灣人道歉！也要求國民黨南市黨部主委謝龍介、國民黨南市長候選人高思博及當天來到台南為盧站台的高雄市長候選人韓國瑜針，對盧崑福撕裂族群的言行表達態度！

與盧是南市南區、安平選區競爭對手的林士傑表示，台灣人包含外省人、閩南人、客家人、原住民和新住民，盧崑福當天對台下眷村伯伯嬸嬸致詞時三句不離「他們台灣人」，盧崑福言下之意，就是說這些在台灣生活將近70年的伯伯嬸嬸不是台灣人？否則為何要說「他們台灣人」、而不是說「我們台灣人」？那盧崑福又是什麼人？盧崑福是站在怎樣的角度在評論「他們台灣人」？

記者會上，林士傑並播出盧崑福當天致詞影片，可以看到盧崑福親口說出「我爸爸打老婆，真的很討厭，可是我走到眷村時，眷村伯伯都非常疼惜太太，很多台灣人的文化是不好的文化！我們眷村伯伯的好文化蓋過他們」。

林士傑認為，做人要飲水思源，我們從小在台灣長大，台灣是我們的母親，把我們拉拔長大，實在沒想到2018年的今天，還會有人用如此不堪的言論來分化外省人和台灣人。「難道榮民榮眷不是台灣人嗎？」，盧崑福的言論心態，讓台下眷村伯伯嬸嬸何以自處？又叫所有台灣人情何以堪？

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