反核團體：支持「以核養綠」公投最多縣市 核廢料就放去那

「以核養綠」公投案達連署門檻成立，全國廢核行動平台25日於中選會外召開記者會，宣布成立公投反方辦事處，設立北、中、南3個辦公室，呼籲民眾向核電說不，在第16案投下不同意票。（記者羅沛德攝）

2018-10-25 11:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「以核養綠」公投連署「補提」後，中選會本週二公告成案可「公投綁大選」。反核團體今日集結在中選會外痛批，「以核養綠」是最大假消息，為防止核四復辟，全民應投下不同意票，若同意支持「以核養綠」最多的縣市，未來核廢料未來就放到那縣市去。

全國廢核行動平台表示，「以核養綠」只是意圖恢復核電的公關話術，公投內容其實與綠能全然無關，擁核方提出「廢除電業法第95條第1項，即廢除核能發電設備於中華民國114年以前，全部停止運轉」的「以核養綠」公投，要力擋非核家園政策。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣質疑，該公投是要將已用30多年、即將關廠的老舊核一、核二、核三廠，再申請繼續延役使用，讓工程品質破爛拼裝的危險核四廠重啟，過期的核電廠民眾如何冒險接受。

「堅決反對以核養綠！」社民黨召集人范雲批評，以核養綠才是最大假新聞、假消息，該公投是在「以核擋綠」，絕對反對核四復辟。

范雲質疑，前總統馬英九支持「以核養綠」公投，那馬知不知道台灣並沒有處理高階核廢料能力，國際更不收高階核廢料，是不是同意支持「以核養綠」公投最多的縣市，以後就讓核廢料放在那。

台灣蠻野心足生態協會表示，「以核養綠」公投編號為16號，所以今年公投就是「執照到期應除役、核電硬留（16）不同意」，要向核電說不，並投下不同意票。

今日出席反核團體包含北海岸反核行動聯盟、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣教授協會、環境法律人協會、綠色和平、人本教育基金會、台灣再生能源推動聯盟、樹黨、時代力量、社民黨等。