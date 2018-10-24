美艦11月台海演習？ 國防部：尚無相關資訊

國防部官員今在立法院表示，目前未發現美軍下月要在台海周遭演訓的資訊。圖為提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）（見圖）22日通過台灣海峽。（美聯社資料照）

2018-10-24 10:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國提康德羅加級巡洋艦安提頓號、伯克級驅逐艦柯蒂斯．威爾伯號前日現身台海，美國航艦雷根號也自台灣東部外海北上，由於外媒曾報導，美海軍艦艇11月可能通過台海或軍演，引發關注。對此，國防部官員稍早在立法院表示，美軍月底、下月初的確要在關島周遭軍演，但目前未發現美軍下月要在台海周遭演訓的資訊。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部副部長張冠群、國防部與經濟部相關官員，針對美台國防工業會議專案報告。民進黨立委蔡適應稍早質詢時表示，由於美國軍艦近日通過台海周遭，外界又傳出美軍可能11月有相關軍演，國防部有無相關資訊？

國防部情次室助理次長王紹華表示，美軍本月底至下月初的確在西太平洋、關島一帶演習。

蔡適應問，美軍為10月底至11月初演習，11月中下旬有無相關情資？王紹華說，國軍對周遭機、艦動態都會瞭解掌握，「目前還未發現（在周遭演訓的情資）」。

蔡適應也問，對於美國作戰艦這次行經台海，而非走台灣東部海域的意義為何？王紹華說，對於美艦動態，國防部沒有評論。