「以核養綠」成案 年底10公投綁大選

2018-10-23 13:43

〔記者李欣芳／台北報導〕「以核養綠」公投案敗部復活，中選會今天公布補件連署查核結果確定過關，跨越成案門檻，成為今年第10個公投案，今年11月24日九合一選舉投票日，將有10個公投案將與九合一選舉同步舉行。

中選會表示，這項公民投票案連署人名冊先前經戶政機關查對結果，連署人數為31萬4,484人，經刪除不符合規定3萬5,065人，合於規定人數為27萬9,419人，未達公投法第12條第1項規定的連署人數，中選會10月16日委員會議決議，依公投法第13條第3項規定，通知提案人的領銜人於30日內補提連署人名冊。

中選會表示，這項公投的領銜人10月17日向中選會補提連署人名冊，連署人數為2萬3,251人，該會並於同日將連署人名冊送往台北市、新北市、桃園市及新竹縣的戶政事務所依法查對，截至今天中午為止，彙計查對結果，連署人數為1萬4,891人，經刪除不符規定1,656人，合於規定人數為1萬3,235人，此案合計合於規定人數為29萬2,654人，已達公民投票法第12條規定之連署人數門檻28萬1,745人。

中選會說，中選會因此依法公告公投案成立，並予編號為第16案全國性公民投票案。年底10個公投案綁大選，包括國民黨提出的反空污、反深澳、反核食公投，下一代幸福聯盟提出的愛家3公投、東奧正名公投、婚姻平權2公投案以及「以核養綠」公投案。