中油95出包「退一送一」恐賠4億 他說：最後又全民買單

中油95出包後，外界要求除了車輛受影響維修賠償外，也應對加到問題油的消費者進行退費。中油董事長戴謙今承諾「退一送一」，即「民眾若加到一百元問題油就退一百元，再送一百元的油料」。圖為中油加油站。（記者黃佩君攝）

2018-10-22 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中油桃園煉油廠出包，若民眾在10月1日至21日間曾到受影響的55處加油站點加油，都有可能加到出問題的95油品，對此，中油董事長戴謙今承諾「退一送一」，即「民眾若加到100元問題油就退100元，再送100元的油料」，外界估算中油應虧損4億元。對此，時代力量立委徐永明批評，美其名「賠償加補償」，但最後又是全民買單。

徐永明在臉書表示，依照目前中油的預估，光是這半個多月的理賠金額就會超過4億元。中油出了包只想花錢了事，美其名「賠償加補償」，實際上最後又是全民買單，「中油工安、內部管理漏洞百出，中油戴董事長還做得下去嗎？」

徐永明說，先前他在經濟委員會就質詢過，國營事業年終獎金總是「發好發滿」，去年815大停電的損失都還沒要回來，中油照樣發4.4個月年終獎金，一個人將近20萬，「這一年來桃煉爆炸、油庫漏油、汽油出包」，人民可以接受嗎？