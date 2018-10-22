行動競總挨罰昨喊修法 柯P今改口：新的政治文化正在形成

台北市長柯文哲22日出席第三屆亞洲公共住宅論壇開幕並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-22 13:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前在北投公園舉辦園遊會造勢，不但高喊競選口號，還把行動競選總部大貨車開進公園，違反《台北市公園管理自治條例》，遭開罰1.8萬元、保證金3萬元沒入。柯文哲昨受訪不滿指「法令不切實際，應大修」，今卻改口誇讚新的政治文化正在形成，台北市公務人員可嚴格執法，連市長競選辦公室都被抄掉，第一次辦競選活動也可開罰金沒收保證金「就是法令訂在那裏，我們要想辦法遵守」，說詞態度髮夾彎。

柯文哲昨參加台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動後受訪，針對違法遭罰錢，柯先是自誇「這表示台北市政府太公正執法了。」但隨即話鋒一轉批評法令不太切實際，活動當天申請貨車作為舞台，市府說那不是舞台，是貨櫃車，所以要罰錢，「因為以前執法不是很嚴厲，我要求大家要嚴厲執法，這表示法律有很多地方要修。」

柯文哲今天參加第三屆亞洲公共住宅論壇會後受訪，由於柯4年前曾提過國家不遵守法令就不是民主國家，媒體問柯對此有何看法?柯表示，因為公園不能做競選之用，那天他上台宣布不要喊凍蒜、不穿背心、不要競選旗幟，競選相關的都不要拿出來，但公園處說那個標題叫行動競選總部，被認定是競選行動，才沒收保證金。另公園裡只能擺舞台，那台行動競總部是貨車又被罰錢。

柯文哲強調，他的態度是這一次選舉，是一個新的政治文化在形成，台北市公務人員可嚴格執法，就連市長的競選辦公室都被抄掉，那第一次辦競選活動都可以開罰金沒收保證金，這就是法令訂在那裏，我們要想辦法遵守。

至於是否針對園遊會一事道歉?柯沒有正面回應，僅說，他想辦法在目前的規則上遵守法令，但他們（公園處）說還是不行，老實講，現在那台行動總部他都不曉得還有哪的地方哪裡可以用，這還要再想想看。