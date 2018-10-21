陳幸枝競總成立 民進黨前、現任嘉義市長站台

尋求連任的民進黨現任市長涂醒哲（左一）到場站台。（記者王善嬿攝）

2018-10-21 12:39

〔記者王善嬿／嘉市報導〕尋求連任的民進黨嘉義市議員陳幸枝，今天上午在嘉義市保安一路舉辦競選總部成立大會，民進黨前任市長陳麗貞及現任市長涂醒哲輪番上台助講，涂醒哲讚陳幸枝是認真問政的議員，尤其審預算、質詢時不分黨派，請託鄉親支持，讓他連任市長並有陳幸枝相伴。

今天上午成立大會，陳幸枝由她96歲的婆婆蔡甘，為她披上彩帶，陳麗貞送上肉包祝福她「包中」。

陳麗貞表示，她擔任市長時就認識陳幸枝，雖她目前定居台北市，但每次返嘉仍能感受到嘉義鄉親的熱情，而陳幸枝是理性問政的議員，因此特地返嘉相挺。

無黨參選嘉義市長的蕭淑麗在陳幸枝的競總成立大會尾聲時到場，蕭淑麗競選總部近中午發稿表示，選戰倒數一個月，蕭淑麗展開藍綠破冰之旅，為陳幸枝站台是第一站，將搶攻綠營票源。

陳幸枝受訪說，她沒有發邀請卡，但無論是誰到場她都歡迎，至於涂醒哲、蕭淑麗先後替她站台，陳幸枝強調「我是民進黨的，當然支持民進黨提名市長涂醒哲」，她說，相信選民心中各有一把尺，尊重選民的決定。

民進黨前嘉義市長陳麗貞（左）送陳幸枝（右）肉包，祝福「包中」。（記者王善嬿攝）