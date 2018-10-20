吳澧培：民進黨反併吞 只說不做「有用嗎」

2018-10-20 17:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府資政吳澧培今下午出席「1020全民公投反併吞」活動致詞時說，他很不了解為什麼由總統蔡英文帶領的執政團隊不支持公投獨立，若說獨立太敏感，至少修改公投法，讓人民自己決定要怎麼走下去，這對蔡總統來說「是在幫忙、不是在害她耶！」他並批評，民進黨主辦的反併吞活動，只說不做「有用嗎」，呼籲民眾要繼續鼓勵、鞭策蔡總統，「也給她逼」，讓蔡了解反併吞、要公投的活動主張。

由喜樂島聯盟主辦的「1020全民公投反併吞」活動今下午在民進黨中央黨部前的北平東路展開，包含前總統府資政彭明敏、喜樂島聯盟召集人郭倍宏等人都出席。主辦單位宣稱現場有13萬人，不過警方稍早表示，粗估現場約達一萬人。

吳澧培下午致詞時說，反併吞、要公投是大家多年以來努力的目標，原先希望在本土政權執政後，就有機會達成，如今卻看到公投由原先的鳥籠公投變成鐵籠公投，有關國家主權、前途、定位的問題都不能公投，「把我們的手腳都綁住了」；吳澧培痛批，「這樣的公投有意義嗎」？

吳澧培並舉自身在美國的例子說，台灣要走該走的路，這條路就是用公投確定國家未來的方向，讓全世界的人知道台灣人要求獨立、拒絕中國霸權、拒絕被併吞的決心；吳澧培並說，如果台灣人沒有站出來，表達自己的堅定意識，怎麼讓世界了解台灣的目標。

吳澧培說，他不明白由人民自己決定國家未來的方向，對蔡總統來說「有什麼好反對」，公投是表達台灣人決心最無害的方式，蔡總統帶領的執政團隊怎麼會不贊成，呼籲民眾繼續鞭策鼓勵蔡總統，讓蔡總統了解，人民站出來幫忙其實是在幫她忙。