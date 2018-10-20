蔡英文到花蓮站台助選 劉曉玫高喊：勇敢改變！

花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部今天成立，蔡英文到場力挺，劉曉玫揮舞戰旗。（記者王錦義攝）

2018-10-20 16:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天下午到花蓮，為花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部成立大會站台。蔡英文說，台灣歡迎來自全世界的旅客，過去地方沒有做的、做得慢的，現在就是趕進度的時候，把區域均衡、交通做好，加強基礎建設、提升觀光品質，讓「來花蓮玩」更簡單、更豐富。

蔡英文說，地方上有人說，民進黨執政，所以中客不來，要跟大家再強調一次，台灣歡迎來自全世界的旅客，不管是中國大陸、日本、韓國、歐美、東南亞，想來台灣玩統統歡迎！中客因為他們政府不放人而減少，就用國民旅遊、用其他國家的觀光客來補，今年地震後，她就跑了好幾趟花蓮，推銷總統的私房景點，邀請大家來花蓮玩。

蔡英文說，兩岸關係怎麼樣，都不應影響到民間的來往，全世界的觀光客都歡迎，台灣的自然風光、人文歷史，還有人情味，都是最美的風景。對於大家最煩惱的車票問題，蔡英文說，台鐵新的票務系統，年底就要上線，新的列車也準備購買，未來火車座位增加、座位分配更有效率，花蓮子弟要回家沒問題，觀光客來玩也沒問題。

蔡英文說，過去有黃信介主席「元帥東征」；有百折不撓，終於得到花蓮鄉親認同的蕭美琴；現在，花蓮要再勇敢改變一次，劉曉玫是基層出身，25歲時，就從台北回來花蓮，一步一腳印經營基層，從市民代表，做到連續4屆縣議員，把21年的青春歲月奉獻給花蓮；「勇敢改變」裡面的勇敢兩個字，就是過去對劉曉玫最貼切的形容，現在劉曉玫更有遠見、有願景來改變花蓮。

劉曉玫致詞時說，前縣長傅崐萁炒股害慘許多人，至今拒不道歉；過去施政鋪張浪費，打造每公尺造價56萬元的香榭「鑲金」大道；用人民納稅錢為他們夫妻倆造神打廣告，還把消防緊急救護經費挪去請客吃飯；建設擺爛，中央給縣府很多震後重建經費，竟有多達26項工程進度是零，她懇請鄉親的支持，4年後一定會讓人民對自己的選擇感到驕傲，讓自己身為一個花蓮人感到自豪！

  • 蔡英文致詞時說，「勇敢改變」裡面的勇敢兩個字，就是過去對劉曉玫最貼切的形容，現在劉曉玫更有遠見、有願景來改變花蓮。（記者王錦義攝）

    蔡英文致詞時說，「勇敢改變」裡面的勇敢兩個字，就是過去對劉曉玫最貼切的形容，現在劉曉玫更有遠見、有願景來改變花蓮。（記者王錦義攝）

  • 民進黨主席、總統蔡英文今天下午到花蓮參加花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部成立大會，牽起劉曉玫的手，為她加油 。（記者王錦義攝）

    民進黨主席、總統蔡英文今天下午到花蓮參加花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部成立大會，牽起劉曉玫的手，為她加油 。（記者王錦義攝）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 劉曉玫 縣市長選舉 花蓮縣長選舉 蔡英文