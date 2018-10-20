蔡英文到花蓮站台助選 劉曉玫高喊：勇敢改變！

花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部今天成立，蔡英文到場力挺，劉曉玫揮舞戰旗。（記者王錦義攝）

2018-10-20 16:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天下午到花蓮，為花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部成立大會站台。蔡英文說，台灣歡迎來自全世界的旅客，過去地方沒有做的、做得慢的，現在就是趕進度的時候，把區域均衡、交通做好，加強基礎建設、提升觀光品質，讓「來花蓮玩」更簡單、更豐富。

蔡英文說，地方上有人說，民進黨執政，所以中客不來，要跟大家再強調一次，台灣歡迎來自全世界的旅客，不管是中國大陸、日本、韓國、歐美、東南亞，想來台灣玩統統歡迎！中客因為他們政府不放人而減少，就用國民旅遊、用其他國家的觀光客來補，今年地震後，她就跑了好幾趟花蓮，推銷總統的私房景點，邀請大家來花蓮玩。

蔡英文說，兩岸關係怎麼樣，都不應影響到民間的來往，全世界的觀光客都歡迎，台灣的自然風光、人文歷史，還有人情味，都是最美的風景。對於大家最煩惱的車票問題，蔡英文說，台鐵新的票務系統，年底就要上線，新的列車也準備購買，未來火車座位增加、座位分配更有效率，花蓮子弟要回家沒問題，觀光客來玩也沒問題。

蔡英文說，過去有黃信介主席「元帥東征」；有百折不撓，終於得到花蓮鄉親認同的蕭美琴；現在，花蓮要再勇敢改變一次，劉曉玫是基層出身，25歲時，就從台北回來花蓮，一步一腳印經營基層，從市民代表，做到連續4屆縣議員，把21年的青春歲月奉獻給花蓮；「勇敢改變」裡面的勇敢兩個字，就是過去對劉曉玫最貼切的形容，現在劉曉玫更有遠見、有願景來改變花蓮。

劉曉玫致詞時說，前縣長傅崐萁炒股害慘許多人，至今拒不道歉；過去施政鋪張浪費，打造每公尺造價56萬元的香榭「鑲金」大道；用人民納稅錢為他們夫妻倆造神打廣告，還把消防緊急救護經費挪去請客吃飯；建設擺爛，中央給縣府很多震後重建經費，竟有多達26項工程進度是零，她懇請鄉親的支持，4年後一定會讓人民對自己的選擇感到驕傲，讓自己身為一個花蓮人感到自豪！