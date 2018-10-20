楊文科早上成立峨眉、寶山競選服務處 下午辦兒童劇場

國民黨新竹縣長候選人楊文科先後成立峨眉、寶山競選服務處。（記者黃美珠攝）

2018-10-20 17:04

〔記者黃美珠／竹縣報導〔國民黨新竹縣長候選人楊文科今天早上先後成立峨眉、寶山2鄉競選服務處，與2地黨籍各級選舉候選人聯合造勢；下午則在竹北文化公園舉辦兒童劇活動，邀請大小朋友「再靠近他ㄧ點」！

楊文科陣營說，早上峨眉、寶山的競選服務處成立大會，競選總部主委范振宗、縣黨部主委陳見賢、立委林為洲都到場號召團結，特別是寶山鄉是許多科技人的第二故鄉，包括前竹科管理局局長杜啟祥等，也都穿著助選背心現身相挺。

楊文科說，要為峨眉、寶山持續改善竹43線等重要道路，串連大隘3鄉觀光自行車道設置鐡馬驛站、打造國際音樂休閒廊道之峨眉湖水上舞台、推動智慧農業、觀光，成立農特產品展售中心等。

還要加強輔導柑桔農友及產銷班取得產銷履歷驗證，提升果品質量，並發展柑桔多元化加工產品。

楊文科還說，寶山鄉境有科學園區、2座水庫和2條高速公路，許多國際型大廠都在轄內，近年陸續面臨竹科用地擴增徵收案。

他說，他過去就曾辦理過園區用地徵收業務，熟悉流程並兼顧公設環境開闢與業主權益保障，未來擔任縣長有足夠的專業執行力，讓寶山發展更美好。

楊文科說，寶山境內仍有很多道路必須拓寬，他會持續努力。

另外，興建寶山國中停車場、推動大隘三鄉觀光循環列車（寶山─峨眉─北埔）、增設寶山鄉農特產品銷售中心推廣寶山鄉綠竹筍、文旦柚、葡萄蜜柚、柑橘、橄欖等，都刻不容緩。