高嘉瑜、姚文智合體 挺柯里長邱碧珠揹嗡嗡包到場只挺高

2018-10-20 13:05

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智、民進黨台北市議員高嘉瑜今成立聯合競選總部，高嘉瑜被外界視為「挺柯議員」，而今天除姚文智到場外，民政局長藍世聰、都發局長林洲民、挺柯里長邱碧珠皆到場力挺，雖然柯文哲本人未到現場，但柯的人馬也不少。高嘉瑜解釋，選民不分你我，不管是誰都會努力去爭取那一票。

民政局長藍世聰、都發局長林洲民、挺柯里長邱碧珠皆到現場挺高嘉瑜，現場還有其它市府官員。高嘉瑜則解釋，選民不分你我 只要用誠心打動，都會變成支持者，所以不管是誰，覺得都要努力的去爭取。

媒體問現場有很多局處官員、挺柯里長邱碧珠也到現場，會不會覺得自己來到柯的場？姚尷尬回應：「會嗎？這要問嘉瑜，不過像邱里長，我去跟她聊過好多次，其實我們未來對於城市改造、都市發展方向都很一致。」

民進黨籍北市南港區西新里長邱碧珠，先前因力挺台北市長柯文哲爭取連任，不挺自家提名參選的姚文智，市黨部決定將不再提名她參選。不過，邱碧珠今揹著「嗡嗡包」到場支持高嘉瑜，邱受訪表示，高是個很認真的議員，選舉都是她自己靠兩隻腳勤奮走基層，所以才會到場力挺。

至於是否知道姚會來，不然怎麼還會到場？邱碧珠說，總不能說姚來，就不來高嘉瑜的場子，剛姚文智也有來打招呼，她覺得選舉是一時，別為了選舉而失去朋友，認為一切都順其自然，不管誰當選都祝福。

媒體問揹嗡嗡包是否是柯文哲給的？邱碧珠說：「因為很多年輕朋友知道我在怨民進黨，我只有一票支持柯P，竟然連總統府觀禮證都沒給我們里民，太現實了！真的太現實了，所以有年輕人說排一個嗡嗡包給我，叫我不要失望啦！選舉是一時的，不要為了我一票支持柯P，就把我全部的里民都拋棄。」

另外，媒體問林洲民是否為柯派來支持，似乎是第一次到議員場合，林表示，確實是第一次，因為高議員事情做得好，才會想來支持她，是自己過來。媒體追問柯是否有帶話給高？林回應，柯在議會就有說過高做事情做得很好。