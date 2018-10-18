台中3年招商破9千億 年輕人留鄉意願變高

2018-10-18 12:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍招商成果亮麗，其競選總部今日說，3年多來推動產業投資破9千億元，榮登全台第一，台積電、美光記憶體等陸續到位，薪資成長率躍升六都第一，年輕人留鄉意願變高，失業率也連2年半六都最低，台中是希望與活力的城市。

林佳龍競選總部舉行「進步台中分享會」，盤點林佳龍3年多來所推動的各項產業投資，由競總發言人張雅旻、陳世凱及林尚賢說明相關政策落實成果。張雅旻說，市府為在地企業推出相當多配套服務，協助企業解決土地、人才、技術、資金等問題，成為企業打拼的後盾。

張雅旻舉例，台積電擴廠投資7千億元、美光記憶體投資每年6百億元、三井不動產投資台中港OUTLET PARK 25億等案，都是市府積極排除投資障礙推動而成，並吸引國際大廠法國達梭、日本三菱電機、德國西門子等企業進駐。

陳世凱說，不僅如此還有其他投資也不斷湧入，例如新光人壽台中傑仕堡大樓投資28億元、李方艾美酒店投資80億、勤美洲際國際級飯店投資120億元、ATT 4 FUN購物中心投資99.85億元、第二家Costco購物中心落腳北屯投資35億元等。

陳世凱說，4年來共引進投資金額達9130億元，帶動至少16675個就業機會，吸引更多年輕人留鄉，也吸引不少遷入人口，平均每年人口成長都達2萬人，今年上半年失業率3.6%，連2年半六都最低；薪資成長率7.54%，六都第一。

林尚賢強調，每一項經濟成效並非一夜而成，林市長不僅築巢引鳳吸引投資，也透過就業媒合，以及摘星計畫、青年希望工程、青年穩定就業獎勵方案、創新創業募資培訓輔導、青年與中年加農等多元計畫，協助青壯年一圓創業夢想。