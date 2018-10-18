李進勇推雲林5願景 絕不債留子孫

2018-10-18 12:38

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人李進勇今提出雲林5大願景拚連任，李進勇強調，在「絕不債留子孫」下，持續推動農業4.0、調整產業結構發展經濟、永續環境經營及貼近人心的社會福利，建立安居樂業家園。

李進勇表示，財政是庶政之母，過去3年縣府努力開源節流、健全財政，縣府負債比由49.87%下降至39.18，拆除縣庫財政危機，且相關建設並沒有因此停滯，未來仍會持續強化財政管理，建立財政秩，絕對不能債留子孫。

李進勇說，雲林已站穩農業首都，將結合智慧科技發展農業4.0，解決農業面臨人口老化、人力不足、產銷失衡及天然災害等困境，運用智慧科技把生產者、行銷者及消費者都納入智慧管理，趨吉避凶，提升農業經濟。

李進勇同時強調，除了農業與綠能產業發展穩居全國第一，還會持續推動產業調整，推動包括長照產業，建立國家級健康照護中心等，並努力解決垃圾、空污、水污問題，在永續環境為前題下，調整產業結構，創造經濟發展。

李進勇表示，縣府這3年積極推動長青食堂，首創食堂合關懷據點等統合服務，落實貼近人心的社會福利政策，未來仍會繼續推動長青食堂、幼托準公共化等政策，讓民眾享受看得到、用的到，貼近民眾需求的福利措施。