不滿促轉會主委代理 國民黨聲請假處分

2018-10-18 12:19

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德核派促轉會專任委員楊翠出任代理主委，國民黨認為適法性有爭議，立法院國民黨團今具狀向台北高等行政法院聲請假處份，請求停止該項人事命令的執行。

立院國民黨團書記長曾銘宗表示，賴清德逕自核定由楊翠出任促轉會代理主委一職，已違反法律保留原則，應屬無效，因此黨團依行政訴訟法第298條第2項規定，向行政法院提出暫時狀態假處分，希望藉由法律程序阻卻行政院擴權、濫權的行為。

曾銘宗指出，促轉條例第8條第1項清楚規定：「促轉會委員由行政院長提名經立法院同意後任命之」；同條例第8條第6則規定：「委員因故出缺者依第一項程序補齊。」條例中並未規定若主委及副主委出缺或因故無法行使職權時，應由何人代理或推舉的相關程序，與其他現行獨立機關均有於相關組織法中明文規定，明顯有極大差異。行政院以「依其他獨立機關作業方式」，核派楊翠出任代理主委的說詞，顯然違背依法行政的準則，有行政濫權的重大瑕疵。

國民黨團表示，促轉條例經多次黨團協商三讀通過，各政黨代表、朝野立委及行政機關，均曾就本條例充分交換意見，一定想像得到主委、副主委雙缺時應如何處理的情形，此一漏未規定的「立法空缺」，顯為立法機關刻意為之的結果，目的為非根本性的排除所謂「暫代」或「職務代理」的可能，令促轉會之主委、副主委的任命均應經過立法院同意後始生效力，以確保獨立運作，不受執政黨或特定人士操控。