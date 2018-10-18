中彰投苗廉政成果展 林佳龍：防弊興利 強化政府廉能

2018-10-18 12:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府與法務部廉政署今（18）日主辦「中彰投苗區域治理廉政深耕3年有成薪傳廉展」，邀集中彰投苗4縣市設置「廉政深耕3年有成專區」。市長林佳龍表示，市府將持續防弊興利，建立透明與效率的政府以強化廉能。

這項活動在台灣大道市政大樓登場，展現中彰投苗成立「廉能透明工作坊」，推動公共工程廉能透明機制，建構優質公共工程決心；活動也邀請雲林、嘉義縣市及新竹縣市等五縣市，共同設置「廉政志工道路工程與路平查察技巧活動」，交流廉能治理機制。

林佳龍表示，自他上任以帶領市府團隊簽署「廉能公約」，連續舉辦台中3屆「廉能透明獎」，不僅鼓勵市府團隊同仁外，真實意義是公務機關的重要任務在於為人民解決問題、排除困難，落實「廉能、透明、效率、品質」，全方位規劃提升優化市政。

他也說，今年中彰投苗區域治理廉政成果展，進一步擴大中台灣9大縣市，共同設置「廉政志工道路工程與路平查察技巧」活動。台中「4年500公里路平專案」不僅提前達標，同時兼顧品質，推動統一挖補、人本交通、人孔蓋下地等，減少對市民通行影響。

廉政署副署長陳榮周表示，肯定台中的路平計畫結合廉政單位，促使工程推動更順遂，也獲得市民讚許。今年廉政工作成果相當豐碩，活動內容包括反貪推動、廉政教育等活動，期盼促使廉政工作重要性橫跨到各工程領域，提升工程品質。

台中地檢署檢察長張宏謀也肯定中彰投苗區域治理，讓建設工作整體推動，並加入廉政單位及廉政志工參與，藉由全民參與，讓公共建設政策更符合民眾需求。