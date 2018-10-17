「以核養綠」補連署 中選會：10月23日中午前查對結果會先函覆

2018-10-17 22:39

〔記者林良昇／台北報導〕「以核養綠」公投今完成補件，中選會晚間表示，為利該公投案於10月24日前成案，以與11月24日地方性公職人員選舉同日舉行投票，中選會已請戶政機關在10月23日中午12時前將完成查對連署人名冊的部分結果先予函覆。

中選會晚間發出新聞稿表示，有關台北高等行政法院107年10月17日新聞稿，就黃士修與中選會間補提公投連署人名冊聲請假處分一案，裁定中選會應受理黃士修於107年9月13日提出之補充連署人名冊，併入同年月6日原送連署人名冊處理的結果，中選會將於收受裁定書後，依法提起抗告。

針對新聞稿所載裁定理由，中選會表示，公投行政為時限行政，以其最重視法定時限，是以對於主要事項均一一予以明定，且上一階段的程序未終結確定即無從進行下一階段程序，各階段程序甚少彈性。簡單來說，已經收件之連署人名冊，即必須進行下一階段之查對作業，公投法修正後，對於查對後之連署人名冊如有未足，尚有通知提案人為後續補提之規定，對公投提案成立與否並不生任何阻礙。

中選會指出，反之，隨時可補提反而徒增行政不必要的作業程序及勞費，並將導致戶政機關查對期限起止時程的不確定，勢必延滯時程順利進行，該裁定與公民投票制度設計有違。

中選會表示，昨日召開之第517次委員會議，也就黃士修107年9月6日所送連署人名冊的查對結果作成補提之決議，並將補提公文函送黃。

中選會表示，今日下午已收到黃士修補提的連署人名冊，完成概略點收後，並開具收據寄送給黃，連署人名冊則於同日送往台北市、新北市、桃園市及新竹縣戶政事務所依法查對。為利該公投案於10月24日前成案，以與11月24日地方性公職人員選舉同日舉行投票，中選會已請戶政機關在10月23日中午12時前將完成查對連署人名冊的部分結果先予函覆。