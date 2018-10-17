加碼老人年金 鄭朝方：當選月發6000元

2018-10-17 18:11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕重陽節，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天拜票到新埔鎮時，看到年長的鄉親，當場強調他如果當選，一定會延續他父親、前縣長鄭永金的老人年金發放法，這是因為鄭永金8年縣長任內對長輩照顧無微不至之故，他除了延續，還計劃升級優化，而且要發展「青銀合創」，讓青年和銀髮族做跨世代的合作，創造竹縣的品牌展業，帶動地方創生。

鄭朝方陣營說，鄭朝方前述、要延續鄭永金的老人年金政策，就是每人每月發6000元到底，把被縣長邱鏡淳排富掉的、減半掉的統統回復回來。

鄭朝方陣營說，鄭朝方當場也抨擊國民和民國兩黨對手陣營，強調老人年金政策絕非像國民黨籍縣長邱鏡淳選前說一套、當選後做一套，一刀砍去老人年金的作法。也不會像民國黨對手徐欣瑩，為了跟台北市長柯文哲同台，對於老人年金發放的立場搖擺不定，更何況民國黨連一席立委都沒有，如何替鄉親爭取中央資源？

鄭朝方強調，為長輩爭取權益，延續好的制度是他參選的初衷，長輩的照顧本是國家政府的義務，需要中央地方一條心，未來他將爭取經費挹注竹縣長輩的照顧建設。

鄭朝方陣營還說，鄭朝方允諾未來當縣長除要恢復老人年金，且要用長照2.0來照顧長輩。他主張調整經費，優化長照人員與社工的勞動條件，並配合中央長照2.0政策、客委會「伯公照護站」，串連中央、地方與社區。

他還計劃盤點地方的閒置空間，發展「青銀合創」，形成青年與銀髮族跨世代合作下的社區營造模式，由地方政府組建平台，建立相關資料庫，結合社區營造，讓長輩富有的地方知識、傳統技藝跟青年的創意、科技與藝術想法結合，創造出具地方特色的新竹縣品牌產業，進而帶動各鄉鎮的地方創生。