玷污玉山！五星旗現身3952公尺主峰 影片曝光網友憤怒

2018-10-17 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今（17）日在臉書上指出，本月15日竟有疑為中國籍民眾，攜帶五星旗登上台灣玉山第一高峰、標高3952公尺處，畫面曝光後引發網友公憤，怒喊「滾出台灣」、「侮辱玉山」，最後網友發現其實這是台北市議員參選人所為。

網友將影片分享至臉書社團「爆政公社」，從中能見1隊人馬站在玉山主峰、標高3952公尺石碑處，張開隨身攜帶的中國五星旗使之隨風飄揚，該隊人馬事後在臉書上貼文解釋，此舉是為了慶祝中國10月1日建國，該隊人馬事後被網友查出竟為我國台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘。

鄭建炘在片中提到，「不管民進黨或是國民黨，已經拋棄了所謂孫中山的理念，已經忘了中國人的尊嚴在哪裡，看到日本人，看到美國人，完全忘了中國人的尊嚴，希望兩岸中國人能夠和平統一，希望兩岸中國人能夠富強，希望兩岸中國人對於中華民族在復興、和平統一來一起努力」、「希望我們建立在中華人民共和國的體制之下，復興中華民族」。

許多網友看到影片後，均感到相當憤怒，紛紛留言指出「穿紅衣上去小心遇到同路人」、「這種貨色也出來選舉」、「旗降落傘只能一人用」、「恭喜你這樣絕對不會當選」、「垃圾不落地，記得要帶走，我說的是人」、「要當中國人請去對岸，但也不要污辱玉山」。

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