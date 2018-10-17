支持習近平的議員選將鄭建炘認了 玉山揮五星旗、唱中共國歌

鄭建炘與兒子在玉山頂持五星旗、唱中華人民共和國歌。（圖：擷取自鄭建炘臉書）

2018-10-17 19:37

〔記者郭安家／台北報導〕中華人民共和國五星旗前天竟在玉山頂飄揚，支持中國、台灣統一的無黨籍台北市大安文山區議員參選人鄭建炘傍晚坦言是他所為，認為中共總書記習近平已對台灣釋出很大善意，為何台灣不能接起善意、分享兩岸和平發展紅利？登玉山是宣傳兩岸和平統一；「我願意當箭靶、被萬箭穿心」，慢慢帶起統一之聲。

鄭建炘說明，今年3月1日他已持五星旗上玉山，可惜冰封無法登頂，但當時也被排雲山莊駐警注意。本月15日凌晨12點，他帶著兩個鍛鍊過體力的兒子上玉山，早上7點抵達排雲山莊，現場2位駐衛警一直盧他不要拿五星旗登頂，還說「長官給我們很大壓力」、「如果你拿出五星旗，我們會被懲處」，講了1小時，駐警最後仍放行。

在玉山山頂上，鄭建炘與2位兒子唱中華人民共和國國歌，並開攝影機側錄3人演講，也持五星旗比讚。他表示，去年11月他已揹五星旗環台灣島，希望以各種方式宣傳和平統一；因為中國去年喊武力統一，他對台灣人民感到憂心，習近平已釋出很大善意，為什麼不能把善意接起來、分享兩岸和平發展紅利？

鄭建炘表示，這次參選議員，是希望實踐習近平所提「中華民族偉大復興中國夢」，透過選舉「我們總是要發展種子」，如有幸當選，就會加深統一的認同度，「我不敢講要讓統派支持，但之後可能會有更多人出來支持統一」；就像他環島時，很多老百姓也認同自己是中國人、兩岸和平統一，但國民黨、民進黨不願統一，統派被打壓不敢發聲。

鄭建炘說，「我先當箭靶、被你們自由時報、三立罵得體無完膚，但帶頭起作用，慢慢統一聲音會出來」；畢竟國父孫山中遺言是「和平奮鬥救中國」，但很可笑、無奈，很多國民黨議員喊「台灣、中國」、「我們過去支持國民黨已經變調」，如今不得不支持中華人民共和國。

記者追問這次參選，背後是否有中共、國台辦接觸？鄭建炘回應，「我們人微言輕，我們跟中國接觸這麼多，但中國是務實政治體制，他會跟你接觸，但不會講太多，他們（中共）對我沒有感覺，接觸我這種小人物沒意義」、「我純粹要讓下一代中華民族有揚眉吐氣的機會」。至於參選資金，都是他過去當業務時的存款，以及家裡支持。

記者疑惑怎麼看待台北市長柯文哲高唱「兩岸一家親」？鄭建炘不客氣說，柯文哲見了前總統李登輝、談台派相關言論，見了統派、又喊「兩岸一家親」，完全是「兩面操作手法」；但支持台獨、統一的民眾，對民進黨、國民黨失望，就跑去挺柯文哲。

鄭建炘坦言，「柯文哲這操作手法厲害，我很佩服；但我不會支持柯文哲！他（柯）純粹在騙選票」，但有人願意被騙，因為很無奈，國民黨市長參選人丁守中不喊「兩岸一家親」，有些藍營民眾不滿；至於民進黨參選人姚文智喊成這樣，民進黨的選票又沒回流。