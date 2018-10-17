遭國台辦轟神經錯亂 林佳龍：不會跟他一般見識

2018-10-17 16:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕國台辦發言人馬曉光今抨擊，台中市長林佳龍的「長江黃河說」是「神經錯亂的鬼邏輯」。台中市長林佳龍被問及是否擔心批評會影響選情，林佳龍笑稱，他不會因為對方批評就跟他一般見識，反而要跳開近乎謾罵式的用語，文明社會裡對人有再多意見，也要平和適切表達，不要跟著情緒化。

林佳龍今下午特地北上舉行「鏡頭外的林佳龍」新書發表會，會中邀請時代力量立委林昶佐、學者胡元輝等人現身力挺。

由於林佳龍先前在「台中學國際研討會」中提到，生活在台灣卻想著長江和黃河「很錯亂」。國台辦今對此重砲回應，馬曉光指，這種邏輯是一種「神經錯亂的鬼邏輯」，是自絕於中國人和中華民族的邏輯，說林佳龍賣國、背棄民族利益一點也不為過。

林佳龍下午受訪時強調，兩岸關係就像人與人之間的關係，要互相了解、尊重、交流，才能形成更美好的關係；他強調，自己是在台中學國際研討會裡說的，台中母親之河大甲溪水文化，希望透過大甲溪流域認識人與土地，希望每個人認識自己生長地區，進而擴大我們世界觀。

林佳龍說，台灣過去教育忽略對自身土地文化的認識，因此他推動台中學已經很多年；強調，「兩岸關係如果可以建立互為主體性」，彼此有主體性，每個人都會有自己尊嚴，建立在自己特色上，再回到最根本的互為主體性。

林佳龍表示，兩岸關係要有出路，要認識自我，也要認識對方，希望對岸也是如此。他指出，用激烈語言表達立場，有時候會顯露出自己沒自信，對方用嚴厲批評的字言，絲毫不會減損自己尊嚴，但會減少對對方尊敬的程度。

林佳龍表示，台灣從威權進入民主自由時代，希望這樣歷程可以與中國分享、作為中國很好的參考；他也認為，兩岸若有更好的對話，可以建立更好關係。各自不是獨立存在，是在地球村裡，希望從認識自我到超越自我。

媒體詢問，是否擔心國台辦談話影響選情？林佳龍說，他不會因為對方批評就跟他一般見識，而是應該了解他為什麼會有這麼激烈的情緒、近乎謾罵的用語，文明社會中，就算對人有再多意見，也應用和平的方式表達，不是跟著情緒化；他強調，台灣已經走出集體主義跳脫一言堂時代，台灣教育告訴我們要聽多元聲音，不要發脾氣，台灣就繼續往前走，一定會影響中國未來發展，台灣要也有這樣的信心與使命感。